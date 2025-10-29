快訊

她下班煮好一桌菜 婆婆吃一口嫌「菜太鹹」全倒掉讓網友都怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦剛煮好的飯菜，被婆婆吃一口就整盤倒掉。圖片來源／ingimage
婆媳關係不好，有時會造成家庭失和。日前有位媳婦難過表示，她下班回家後趕著煮飯，好不容易快速弄好三菜一湯，沒想到婆婆吃了一口就說「菜太鹹了」，說完當面把整盤菜倒進垃圾桶，讓她無言又難過。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她日前下班後趕著煮飯，婆婆一邊看電視、一邊嫌棄她煮飯太慢。等到原PO煮完三菜一湯後，婆婆夾了一口，皺眉說「這菜太鹹，小孩不能吃」，說完竟然就將整盤菜倒進垃圾桶。這個舉動讓原PO傻眼，小孩也輕聲問「媽媽，我們今天不吃飯了嗎？」

她忍著眼淚告訴孩子「沒事，媽媽再煮」，婆婆卻接著說「妳脾氣真差，講妳兩句就臉臭？」這讓原PO氣憤難耐，「那一刻，我真的笑不出來，不是因為那盤菜，而是因為這個家從來沒有人尊重過我」。

文章曝光後，許多網友安慰她，「妳婆婆真沒教養，要是我我會翻臉」、「妳應該整桌翻桌，誰想吃自己煮」、「我也認為都不要吃，帶孩子去外面吃飯」、「這什麼婆婆啊？都不用管孩子有沒有飯吃？」、「幹嘛再煮？直接帶孩子去外面吃，叫婆婆自己吃自己」、「以後別煮了，帶小孩去外面吃，開心又不用洗碗」、「不要相信別人會改變，孩子看到媽媽委屈，也會影響孩子的心理健康」、「直接帶小孩出去吃，回家娘住，我們是嫁人，不是傭人」。

婆婆 婆媳紛爭

