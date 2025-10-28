快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

雙薪家庭年收80萬養一家6口！兒子怨沒名牌穿 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己和老公生了4名子女，家裡年收入大約80萬元，要撐起一家6口的生活開銷，沒想到大兒子近日抱怨，同學都有名牌、開爸媽的車上下學，自己什麼都沒有。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己和老公生了4名子女，家裡年收入大約80萬元，要撐起一家6口的生活開銷，沒想到大兒子近日抱怨，同學都有名牌、開爸媽的車上下學，自己什麼都沒有。示意圖／Ingimage

一名女網友透露，自己和老公生了4名子女，兩人的年收入加起來大約80萬元，要撐起一家6口的生活開銷，沒想到大兒子近日抱怨，同學都有名牌、開爸媽的車上下學，自己什麼都沒有。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「請問要年收多少才不會被小孩嫌棄？」為題，指出自己和先生沒房沒車、租屋生活，盡全力供養4名小孩。近日就讀大學的大兒子抱怨，從小就穿親戚的二手衣，沒玩具、沒出過國，但同學全身穿名牌、開爸媽的車上下學，自己卻什麼都沒有，讓她心酸直呼，「無法給孩子們滿意的成長環境，讓他在同學間抬不起頭，或許我真是個很差勁的父母吧」。

貼文一出後，不少人都表示，「兩個人才80萬，在外租屋、4個小孩，啊你們到底做什麼工作？可以搞到出社會那麼多年一人才40萬？」、「一人80萬我都不敢生了，還兩人80萬…小孩超可憐」、「表面上會跟您說辛苦了，但老實說這種年薪我連一個都不敢生，自己都無法過得舒服怎麼敢生，還生到4個…您的孩子體會到的是所謂的階級複製吧」、「哪來的勇氣生4個」、「只能接受小孩的批評了，畢竟是事實」、「到大學才抱怨算不錯了，現在都國小就在比了」。

不過，也有部分網友支持原PO，「我家也是生8個，父母雙薪，薪資沒那麼高，但從沒抱怨過父母，覺得父母親的家教真的很重要，尤其價值觀跟態度」、「我不知道怎樣的家庭、怎樣的年收入，不會讓小孩嫌棄，我爸媽年收甚至比你們更少、還有負債，但我們家的孩子沒有一個人嫌棄過我爸媽，甚至不會羨慕其他孩子，原因是我們都知道，爸媽已經很努力的在給我們他們最好的了」、「不管孩子怎麼說，你們只需問心無愧的對待他們，就夠了，你們也辛苦了，加油」。

小孩 父母 抱怨 薪資 家教 價值觀

延伸閱讀

男友在家「1行為」讓她超滿意！女生狂點頭：前任唯一優點

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

爸媽買單揪歐洲旅行！他「1理由」猶豫不決 網一面倒勸：去就對了

她參加喪禮穿一身黑遭婆婆嫌「不打扮」 網傻眼：又不是家庭聚會

相關新聞

雙薪家庭年收80萬養一家6口！兒子怨沒名牌穿 兩派網友掀論戰

一名女網友透露，自己和老公生了4名子女，兩人的年收入加起來大約80萬元，要撐起一家6口的生活開銷，沒想到大兒子近日抱怨，同學都有名牌、開爸媽的車上下學，自己什麼都沒有。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

未來公婆很熱情 她吃飯見大嫂處境秒喊：不敢嫁

婆媳問題會讓部分女性恐懼婚姻，日前有位女網友表示，她和男友都見過雙方的父母，原本想跟對方談論婚嫁，但實際造訪男友家，發現只有男友哥哥的老婆（大嫂）在忙進忙出，還會被全家人嫌棄，讓她驚覺「難道兒子的女友變成媳婦後，會區別對待？」

【慢慢讀，詩】辛金順／一日之常

我擦亮時間／卻把隱藏在心裡的深淵喚醒／凝視卑微／並與走來的挫折安然問好……

【游於藝】舒國治／我所聽的搖滾樂（下）

它有一種曲調並同節拍的魅力。它的鼓聲，它的電子琴，嘭，嘭嘭。嘭，嘭嘭。前奏一陣陣的推展過來，然後電子琴悠悠的迴盪而出，接著人聲唱出。哇！這就是全世界年輕人的音樂……

【我見我思】謝新誼／妳的生產故事為何如此重要？

說到小威廉絲，大部分的人會想到她是世界知名的網球冠軍。但你知道嗎？她同時也是一位曾在產檯上與死神擦肩而過的母親。

【心情點滴】DOT／我的生產驚魂記

結婚前我就覺得自己應該會生孩子，但具體時間並未有定論，婚後有一搭沒一搭地備孕，直到發現自己竟然已經是高齡產婦才比較積極。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。