雙薪家庭年收80萬養一家6口！兒子怨沒名牌穿 兩派網友掀論戰

一名女網友透露，自己和老公生了4名子女，兩人的年收入加起來大約80萬元，要撐起一家6口的生活開銷，沒想到大兒子近日抱怨，同學都有名牌、開爸媽的車上下學，自己什麼都沒有。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「請問要年收多少才不會被小孩嫌棄？」為題，指出自己和先生沒房沒車、租屋生活，盡全力供養4名小孩。近日就讀大學的大兒子抱怨，從小就穿親戚的二手衣，沒玩具、沒出過國，但同學全身穿名牌、開爸媽的車上下學，自己卻什麼都沒有，讓她心酸直呼，「無法給孩子們滿意的成長環境，讓他在同學間抬不起頭，或許我真是個很差勁的父母吧」。

貼文一出後，不少人都表示，「兩個人才80萬，在外租屋、4個小孩，啊你們到底做什麼工作？可以搞到出社會那麼多年一人才40萬？」、「一人80萬我都不敢生了，還兩人80萬…小孩超可憐」、「表面上會跟您說辛苦了，但老實說這種年薪我連一個都不敢生，自己都無法過得舒服怎麼敢生，還生到4個…您的孩子體會到的是所謂的階級複製吧」、「哪來的勇氣生4個」、「只能接受小孩的批評了，畢竟是事實」、「到大學才抱怨算不錯了，現在都國小就在比了」。

不過，也有部分網友支持原PO，「我家也是生8個，父母雙薪，薪資沒那麼高，但從沒抱怨過父母，覺得父母親的家教真的很重要，尤其價值觀跟態度」、「我不知道怎樣的家庭、怎樣的年收入，不會讓小孩嫌棄，我爸媽年收甚至比你們更少、還有負債，但我們家的孩子沒有一個人嫌棄過我爸媽，甚至不會羨慕其他孩子，原因是我們都知道，爸媽已經很努力的在給我們他們最好的了」、「不管孩子怎麼說，你們只需問心無愧的對待他們，就夠了，你們也辛苦了，加油」。