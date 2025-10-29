【青春名人堂】張馨潔／白晝夜市

從屏東車站走出，趁著早，在車站旁的店鋪，選上數顆裹在玻璃紙內，金黃色的烤沙琪瑪，裝袋放進車站置物櫃，以免吃完小吃回來已向隅。走出車站一小段路，邁一邁久坐的雙腿，打盹的腸胃也緩緩轉醒，行過一段安靜的路段與大廟，在馬路另一頭感受到對街夜市蒸漫過來的煙火氣。

屏東夜市的幾家攤商讓人想念，說是夜市，但許多店家都是從早開到晚，文章寫了兩篇還寫不完，還需此篇補記。街口的土魠魚羹，薄麵衣裹著醃漬過再進油鍋的魚塊，羹湯的醬色與甜味，隨著蛋花與大白菜、柴魚片入口，一人要吃上一碗才能解饞，無法分食。

吃完往巷子內近中央市場圓環，有攤無名的雞蛋糕，但不難找，只見一排孩子與大人揣著零錢耐心地排著隊，那裡便是。據說夫妻於兩處分別開攤，友人說好像在比賽先賣完能先收攤一樣。

爐火上開著兩排模板輪流轉動，一回能完成八塊長條狀，冒著煙的空心雞蛋糕。眾人皆是甘心那樣慢等，緊張地聽著前面幾組客人要買幾個，預想著還要出鍋幾次才能到手，然而看著老闆倒麵糊進模型，顧著火侯翻動模具的手法也入了迷，轉眼時間消磨大半。雞蛋糕以麵糊與蛋打發，簡單的材料做出簡單的滋味，簡單的滋味最是耐吃，放涼了的雞蛋糕嚼來一樣的蓬鬆軟香。

民族路與民權路交叉的雞肉飯，雞肉飯小碗四十元，米飯上細切的雞胸淋上雞皮煸出的雞油與醬油，油潤香甜，還較其他雞肉飯多出一種雞皮在梅納反應後產生的焦香味，層次美如一道精緻的小點。單點一盤米血，手工米血米心軟透且保有彈性，邊沿也不粗礪刮口，配上清爽的薑絲與鹹甜的醬油膏，腦海中浮現的仍是精緻二字。

同樣是步行可至的距離，薏仁伯豆花是我吃過最好吃的豆花，帶我來吃的友人這樣說，我吃完後心服複誦。好吃的豆花不少，然而此店只保留了豆香屏除豆腥味，豆花密度不知怎得如此恰好，扁匙舀起的每朵切面皆呈光滑的圓弧，與紅糖漿一起入口，邊嚼邊化，又綿又輕巧。

總好奇屏東各地如何發展出這些講究的吃食？當眾多夜市中連鎖攤商環伺，屏東夜市的攤商各有自己的歷史與祕方。每每念起，忍不住抱怨屏東那麼遠時，也感謝這些經典的店鋪彼此開得那麼近，開得那麼久。