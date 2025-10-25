男友在家「1行為」讓她超滿意！女生狂點頭：前任唯一優點

不少情侶同居後，才會發現彼此生活習慣的差異。一名女網友分享，和男友同居一段時間後，才發現他都是「坐著尿尿」，也因為這個行為，讓她更愛對方。

這名女網友在Dcard以「關於男友在家很少站著上廁所」為題，指出男友在外面上廁所都是站著尿尿，但只要回到家，幾乎都是坐著尿尿，好奇詢問原因後，男友坦言「坐著比較舒服」，只有在外面時才會站著尿。

這名女網友進一步說明，男友在家就算站著尿，也會把馬桶蓋掀開，不留任何尿漬，完全不需要她善後，對比前任上廁所總是亂噴，讓她直呼「像發現什麼新大陸一樣，又更愛他了」。

貼文一出後，引起不少女網友共鳴，紛紛表示「跟妳一樣！前任也是尿會滴在馬桶蓋，都不清，現任就是坐著尿尿，大加分」、「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」、「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」、「在家坐著尿尿沒關係吧，真的比較舒服」、「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」、「男友也是坐著尿尿！所以我超愛他哈哈」。