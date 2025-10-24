交友App戀情卡關…見過家長她痴等1年沒結果 網揭真相：只是備胎

當愛情遇上交友軟體，還能談真心嗎？一名網友分享朋友的經歷，去年在交友軟體上認識一名男性，兩人約會近一年、甚至見過對方家人，卻遲遲等不到一句「我們在一起」。

原PO在「mobile01」論壇上提到，朋友多次暗示、甚至直接表明想要穩定關係，對方卻始終模稜兩可，聯繫照常、關係卻無法定義，讓她陷入「放不下又不確定」的拉扯，忍不住詢問：「在交友軟體上，真的有可能遇到真愛嗎？」

貼文曝光後掀起熱議，不少人直言「看起來像備胎」、「就是想玩玩而已」，認為一年不表態已經太久；也有人建議應設下底線、話要說清楚，「愛是對照，若對方不能互相，一年已經太多」。另有網友提醒要提防詐騙與隱婚族群，「不少人是一對多經營感情，見面前別讓對方接送、要懂得止損」。

曾有人在Dcard分享親身經驗，指出「真愛不是沒有，只是機率低」，自己就是在交友軟體上遇到現任，甚至一路走進婚姻。也有人認為交友App只是工具，「重點還是在遇到什麼樣的人」。強調無論是網路還是現實，都可能遇到真心或欺騙，「要懂得觀察，別太快暈船」。

總之，多數網友感嘆，若過度執著外貌與條件，成功率自然降低，「要帥又專情本來就難兼得」。交友軟體上或許有真愛，但更需要靠理性與警覺才能好好保護自己。