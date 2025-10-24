快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

交友App戀情卡關…見過家長她痴等1年沒結果 網揭真相：只是備胎

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣透過交友軟體來尋找人生伴侶。示意圖／ingimage
許多人習慣透過交友軟體來尋找人生伴侶。示意圖／ingimage

當愛情遇上交友軟體，還能談真心嗎？一名網友分享朋友的經歷，去年在交友軟體上認識一名男性，兩人約會近一年、甚至見過對方家人，卻遲遲等不到一句「我們在一起」。

原PO在「mobile01」論壇上提到，朋友多次暗示、甚至直接表明想要穩定關係，對方卻始終模稜兩可，聯繫照常、關係卻無法定義，讓她陷入「放不下又不確定」的拉扯，忍不住詢問：「在交友軟體上，真的有可能遇到真愛嗎？」

貼文曝光後掀起熱議，不少人直言「看起來像備胎」、「就是想玩玩而已」，認為一年不表態已經太久；也有人建議應設下底線、話要說清楚，「愛是對照，若對方不能互相，一年已經太多」。另有網友提醒要提防詐騙與隱婚族群，「不少人是一對多經營感情，見面前別讓對方接送、要懂得止損」。

曾有人在Dcard分享親身經驗，指出「真愛不是沒有，只是機率低」，自己就是在交友軟體上遇到現任，甚至一路走進婚姻。也有人認為交友App只是工具，「重點還是在遇到什麼樣的人」。強調無論是網路還是現實，都可能遇到真心或欺騙，「要懂得觀察，別太快暈船」。

總之，多數網友感嘆，若過度執著外貌與條件，成功率自然降低，「要帥又專情本來就難兼得」。交友軟體上或許有真愛，但更需要靠理性與警覺才能好好保護自己。

交友軟體 APP 網路 戀愛 詐騙 約會

延伸閱讀

網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月

科大生約砲少女網友偷拍不雅動作片 法院重判8年6月

從小禮物試探到面交百萬 愛情詐騙機房「線上、線下」剝皮男網友

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

相關新聞

交友App戀情卡關…見過家長她痴等1年沒結果 網揭真相：只是備胎

當愛情遇上交友軟體，還能談真心嗎？一名網友分享朋友的經歷，去年在交友軟體上認識一名男性，兩人約會近一年、甚至見過對方家人...

昨日之書／甩美貌魔咒、惡女標籤 周芬伶成更完整的人

訪談完已入夜，周芬伶邊走去找摩托車，邊說好爽，「我像今天談得這麼開、掏心掏肺，真的非常少見，很多事我沒對人講過。」我望著她纖秀側臉線條，一點不覺「爽」字從這榮譽教授口裡迸出有何不搭，反而顯得灑脫，就像此刻，70歲女騎士在我眼前輕盈跨上車。 能把自己訓練到輕盈灑脫，周芬伶其實一路顛簸。生長在以容貌為價值基準的美人家族，她自承受創嚴重，「那有點像身在影視圈，親族都以很嚴格的美的標準要求」，娶媳婦也一定要娶大美女。偏偏相對於超級美的手足，她被認為是不夠美的那個，「那種勢利在親子間更嚴重，除了用血脈威脅你屈服、貶抑你，更從容貌來控制你。」

【心裡畫】李進文／日式眠夢

日子家己勻勻仔湠開。一寡想法，聊聊仔、寬寬仔浮起來──靈魂的色水，親像歌詩……

【極短篇】鍾玲／試煉和成就：有修有證的如智尼師4-4

他凝神攝念，感應到是如智用護身咒呼喚他。他走到關房外，感知她驚恐地跪在門內等他，因為方才有個血淋淋的人持刀追殺她，弄不清楚是夢還是現實……

【2025台積電青年學生文學獎小說組三獎】黃渝庭／Badbye（下）

4月1號，床頭的玻璃菸灰缸已經習慣積滿兩種完全不同的菸屁股時，Ｏ像說著他等等要出門那樣，丟過來一張喜帖……

【心情點滴】醉意兒／她是我沒生的孩子

那年，姊姊懷孕了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。