母單21年終脫單！男大生嫌女友「每天做1事」形象崩壞 網轟爆：這很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛脫單的男大生表示，和女友交往後，發現她行為與外表有落差。 圖／pakutaso
一名剛脫單的男大生表示，和女友交往後，發現她行為與外表有落差。 圖／pakutaso

一名21歲男大生近日在Dcard分享交往後的心情，坦言脫單後才發現女友與想像中有落差。兩人都是大學生、各自在外租屋，往來頻繁後，他驚訝發現女友幾乎天天如廁大號，讓他直呼「形象崩壞」。

男大生進一步指出，女友體態正常，身高155公分、體重47公斤，每餐可吃下約三至四個御飯糰。雖然流汗時沒有異味，但仍會帶點黏膩感，讓他覺得與外表反差明顯。他坦言，這些並非金錢或衛生問題，而是心理上難以適應，甚至覺得有些不夠文雅，不知道該如何開口暗示女友調整。

貼文曝光後掀起討論，許多網友留言勸他「不然你以為女生都不大便、不流汗、不吃飯嗎？」、「你每天不大便？你大便都是香的？」、「你暗示她幹嘛？要別人不要吃飯？還是不要大便？」、「正常就是每天大便啊，自己便秘不要以為全世界都一樣好嗎」、「又一篇奇文」。

也有人教解決方法，「身為一個貼心的人，自己在意的點請自行解決，你可以買除臭產品放在廁所，可以關心對方黏黏的會不會不舒服，給她濕紙巾擦汗」、「解決方法，請女友跟你分手，找下一個愛她的人珍惜她」、「我覺得你這些問題單身就能解決了」。

女友

一名脫離「母胎單身」的21歲男大生，近日在Dcard上分享交往後的真實心情，引發熱議。原PO透露，他與女友都是大學生、各自在外租屋，同居往來頻繁後，意外發現女友生活習慣與想像中有落差，女友每天幾乎都會如廁大號，讓他感到驚訝又難以啟齒。他強調，雖然女友體態正常、身高155公分、體重47公斤，但排便頻率仍讓他「有點不習慣」，甚至直呼「形象崩壞」。

