她參加喪禮穿一身黑遭婆婆嫌「不打扮」 網傻眼：又不是家庭聚會

參加喪禮一般都會以簡樸、黑色系為主，不過日前有位媳婦發文表示，婆婆抱怨她在喪禮上穿得太過隨便，還直言「不穿漂亮衣服，會讓人看不起」，讓原PO疑惑表示「我這樣穿真的會讓人瞧不起嗎？」許多網友安慰「喪禮要穿多華麗？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，被婆婆打電話告知，阿姨（婆婆的姊姊）說她在喪禮上都沒有打扮，穿著也很隨便，讓原PO相當無奈，當下直接問婆婆「奔喪要穿得多華麗？」而婆婆卻回應，阿姨看她的行為舉止，就知道平常都沒有在打扮，也不穿漂亮衣服，還教訓「人要衣裝，妳的穿著讓人看不起」，讓她十分無奈。

原PO點評自己的穿搭，表示平常喜歡穿黑色系衣服，因為體型較胖，所以就穿乾淨的平價服飾，搭配防曬外套，也穿慢跑運動鞋等等，喜歡一身黑或深色打扮。文末她也特別澄清，當天自己穿著深黑色衣服，9成新沒有破洞、褪色，領口也沒有皺摺，衣服算是合身，只是婆婆希望她穿「亮片、薄紗」，有女人味一點。

文章曝光後，不少人安慰原PO，「她們只是單純想要罵妳而已」、「會看不起妳的人，穿什麼她們都會看不起」、「每個人喜歡的風格本來就不同，整齊乾淨就好」、「不需要理會這種廢話」、「穿自己舒服的衣服就好，其他的我都回答『關妳什麼事』」、「用不著這樣說人吧？」、「喪禮又不是家庭聚會，要打扮什麼？」

但也有網友提醒，「女人要多愛自己一點，不管去哪，基本穿搭跟妝容都可以注意」、「我覺得穿著是其次，健康最重要」、「有重要的正式場合，再注重打扮就好」、「我媽媽也常常要我穿好看一點，女人要多愛美一點」、「適度的衣裝也是不錯」。