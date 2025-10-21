爸媽買單揪歐洲旅行！他「1理由」猶豫不決 網一面倒勸：去就對了

許多人規劃旅遊時，費用與旅伴往往是最難決定的部分。一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「會特地請長假陪父母出國嗎？」為題，指出爸媽近期訂了一個旅行團要去歐洲，有順口問他要不要一起去，雖然免費出國很誘人，但一整個旅行團都是老人，也讓他非常猶豫，怕過程會很無聊，好奇發問「有沒有人跟過這種老人團的？」

貼文一出後，多數網友都表示「跟父母出去玩就是陪伴，內容不重要」、「有那種願意買單出國的父母很幸運」、「會，尤其不用錢」、「有錢的爸媽當然跟啊」、「當然去啊，不用花錢還可以陪爸媽，多好啊」、「別人買單當然去啊」、「你假很少？別人買單會去吧，老人旅行當放鬆，通常不會一直走」。

此外，也有部分網友回應「去，尤其是爸媽年紀大時，年初才從美國回台，七月又陪爸媽去1個月，開車帶爸媽到處去玩，回台後瘋狂上班，但真的很值得」、「去吧，我很愛跟父母出國，除了不用付錢以外，還可以陪伴他們，別等走不動了在醫院後悔」、「你怎知道都是老人，我跟我爸媽一起參加，結果另外的人只有一對老夫妻，其他都年輕人」。