快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

爸媽買單揪歐洲旅行！他「1理由」猶豫不決 網一面倒勸：去就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。示意圖／Ingimage
一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。示意圖／Ingimage

許多人規劃旅遊時，費用與旅伴往往是最難決定的部分。一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「會特地請長假陪父母出國嗎？」為題，指出爸媽近期訂了一個旅行團要去歐洲，有順口問他要不要一起去，雖然免費出國很誘人，但一整個旅行團都是老人，也讓他非常猶豫，怕過程會很無聊，好奇發問「有沒有人跟過這種老人團的？」

貼文一出後，多數網友都表示「跟父母出去玩就是陪伴，內容不重要」、「有那種願意買單出國的父母很幸運」、「會，尤其不用錢」、「有錢的爸媽當然跟啊」、「當然去啊，不用花錢還可以陪爸媽，多好啊」、「別人買單當然去啊」、「你假很少？別人買單會去吧，老人旅行當放鬆，通常不會一直走」。

此外，也有部分網友回應「去，尤其是爸媽年紀大時，年初才從美國回台，七月又陪爸媽去1個月，開車帶爸媽到處去玩，回台後瘋狂上班，但真的很值得」、「去吧，我很愛跟父母出國，除了不用付錢以外，還可以陪伴他們，別等走不動了在醫院後悔」、「你怎知道都是老人，我跟我爸媽一起參加，結果另外的人只有一對老夫妻，其他都年輕人」。

父母 旅行團

延伸閱讀

臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

公婆旅費也要「一人一半」 人妻爆氣1招反擊：機票已訂好

年輕人拄拐杖一上車…優先席阿婆秒讓座 網讚：太暖了

相關新聞

爸媽買單揪歐洲旅行！他「1理由」猶豫不決 網一面倒勸：去就對了

許多人規劃旅遊時，費用與旅伴往往是最難決定的部分。一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

婚後不跟公婆住！她在家卻遇「尷尬情況」：一天還2次

不少夫妻為了婚後生活和諧，不與公婆同住。一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【聯副不打烊畫廊】聯副／邱建仁油畫作品〈凝聽那片寧靜〉

●「天若有情：邱建仁個展」即日起於若木藝廊（台北市大安區杭州南路二段29號）展至11月17日。

【慢慢讀，詩】陳柏煜／兩隻兔子

不動，牠淡漠的回視／步道上看著的我／似乎對牠剛剛從事的可鄙之事／毫無羞恥。……

【極短篇】鍾玲／碧雲寺出家：有修有證的如智尼師4-1

他沒有回應，繼續低眉靜坐，她虔誠地跪著，由下午跪到黃昏，他才開口：「起來說話。」……

【飲膳札記】鄭如晴／枇杷熟了

世間所有的事物都在變，所有的事物都會逐漸消亡。而這些黃澄的枇杷，堅持年年修成正果，自身圓滿……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。