婚後不跟公婆住！她在家卻遇「尷尬情況」：一天還2次

不少夫妻為了婚後生活和諧，不與公婆同住。一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己婚後與老公、小孩住在外面，沒與公婆同住，但老公因工作關係不會每天回家，公婆卻每天都藉故來幫忙做點家事，實際是來家裡玩孫，甚至一天會來兩次。

這名女網友進一步說明，先前已經跟公婆表明不需要特別來幫忙，但他們還是天天到家裡來，讓她崩潰直呼「就是不想每天看到他們才沒同住，真的快煩死！」

貼文一出後，不少網友都表示，「壓力好大喔，請老公溝通吧！然後硬起來不要開門」、「先叫妳老公去處理他爸媽，溝通無效乾脆都不要開門」、「請先生直接跟公婆說！這樣已經造成妳的困擾了」、「壓力好大喔，直接講吧！如果還是講不聽，不要讓他們進去，他們來，妳就帶小孩出去」、「這樣真的很討厭」。

此外，也有部分網友建議「妳趁公婆玩孫的時候，就外出辦事情，這樣不是很好嗎」、「公婆來時就是自己放風的好時機」、「反過來，妳先主動把孩子帶回去給他們帶，妳可以放鬆一下，做自己的事情，連續一個月，到時候他們看到妳帶孩子回去，他們會主動閃妳」。