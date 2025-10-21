快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

婚後不跟公婆住！她在家卻遇「尷尬情況」：一天還2次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。示意圖／Ingimage

不少夫妻為了婚後生活和諧，不與公婆同住。一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己婚後與老公小孩住在外面，沒與公婆同住，但老公因工作關係不會每天回家，公婆卻每天都藉故來幫忙做點家事，實際是來家裡玩孫，甚至一天會來兩次。

這名女網友進一步說明，先前已經跟公婆表明不需要特別來幫忙，但他們還是天天到家裡來，讓她崩潰直呼「就是不想每天看到他們才沒同住，真的快煩死！」

貼文一出後，不少網友都表示，「壓力好大喔，請老公溝通吧！然後硬起來不要開門」、「先叫妳老公去處理他爸媽，溝通無效乾脆都不要開門」、「請先生直接跟公婆說！這樣已經造成妳的困擾了」、「壓力好大喔，直接講吧！如果還是講不聽，不要讓他們進去，他們來，妳就帶小孩出去」、「這樣真的很討厭」。

此外，也有部分網友建議「妳趁公婆玩孫的時候，就外出辦事情，這樣不是很好嗎」、「公婆來時就是自己放風的好時機」、「反過來，妳先主動把孩子帶回去給他們帶，妳可以放鬆一下，做自己的事情，連續一個月，到時候他們看到妳帶孩子回去，他們會主動閃妳」。

公婆 老公 小孩

延伸閱讀

公婆旅費也要「一人一半」 人妻爆氣1招反擊：機票已訂好

高知識者不婚不生、8+9讓未成年懷孕…她憂「台灣未來」引網開戰

親子衝突翻舊帳！媽拿出25年養育收據 女兒壓力大：連外孫女也有

男友不小氣…開房間「1理由」要求AA制 她內心糾結：合理嗎？

相關新聞

爸媽買單揪歐洲旅行！他「1理由」猶豫不決 網一面倒勸：去就對了

許多人規劃旅遊時，費用與旅伴往往是最難決定的部分。一名網友表示，爸媽近期報名歐洲的旅遊團，問他要不要一起去，讓他相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

婚後不跟公婆住！她在家卻遇「尷尬情況」：一天還2次

不少夫妻為了婚後生活和諧，不與公婆同住。一名女網友分享，雖然沒有和公婆住在一起，但公婆仍時常找理由來家裡，甚至一天會來兩次，讓她壓力山大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【聯副不打烊畫廊】聯副／邱建仁油畫作品〈凝聽那片寧靜〉

●「天若有情：邱建仁個展」即日起於若木藝廊（台北市大安區杭州南路二段29號）展至11月17日。

【慢慢讀，詩】陳柏煜／兩隻兔子

不動，牠淡漠的回視／步道上看著的我／似乎對牠剛剛從事的可鄙之事／毫無羞恥。……

【極短篇】鍾玲／碧雲寺出家：有修有證的如智尼師4-1

他沒有回應，繼續低眉靜坐，她虔誠地跪著，由下午跪到黃昏，他才開口：「起來說話。」……

【飲膳札記】鄭如晴／枇杷熟了

世間所有的事物都在變，所有的事物都會逐漸消亡。而這些黃澄的枇杷，堅持年年修成正果，自身圓滿……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。