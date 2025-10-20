公婆旅費也要「一人一半」 人妻爆氣1招反擊：機票已訂好

年底將近，許多人已經在安排明年過年行程。不過日前有位人妻抱怨，他們家今年原本計劃換個方式過年，打算帶公婆跟孩子一起出國，不過卻在討論預算時，老公提出「一人一半幫公婆支付」，讓原PO爆氣指出「為什麼我娘家爸媽我自己顧，幫他們出錢，他爸媽卻是我們一起負擔？」

一名女網友在臉書「爆料公社」表示，他們家明年過年打算家庭旅遊，夫妻倆決定帶公婆跟小學六年級的孩子出國玩，結果在討論預算環節時，老公要求「包含公婆的費用一人一半」，讓原PO十分傻眼，認為「為什麼公婆的要我出一半？那我帶我爸媽去，是不是也該一人一半？」

她事後回想，自己娘家的爸爸媽媽都她照顧、錢也是她出，但是公婆的費用卻要「兩人」一同分擔，而且過年到國外旅遊是老公的提議，這時卻雙重標準，讓她氣不過，直接訂了自己跟孩子的機票跟飯店，不管老公與公婆。文末原PO向網友發問「如果是大家會怎麼做？」

文章曝光後，許多人安慰「這種男人既沒本事，又小心眼，讓他自己去玩就好了」、「為什麼太太的爸媽就自己負責，先生的爸媽就一人一半？這年頭當先生這麼爽？」、「這種老公真的很不OK」、「這種男人就是圖利自己人，把老婆當外人」、「妳老公真會算，娶妳來當他們家的分母」、「不公平的確不行，如果有落差，我當然會不高興」、「通常這種情況是老公整個家族的氛圍，不會只有妳老公這樣」。