高知識者不婚不生、8+9讓未成年懷孕…她憂「台灣未來」引網開戰

台灣少子化問題越來越嚴重，一名網友分享，近期聽到2個反差消息，表哥和女友都是高知識分子，交往15年卻不婚不生；鄰居15歲的孫女和8＋9交往，懷孕7個月才告訴家人，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦？」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，表哥是台積電員工，女友在台塑生醫上班，兩人都有博士學歷，在一起快15年，已經確定關係，但不想結婚生小孩。

這名網友進一步說明，聽到鄰居抱怨，孫女和8+9交往，才15歲就懷孕，甚至已經7個月才知道，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦才好？優秀的人都不生，有問題的隨便生 」。

貼文一出後，不少網友都表示「我遇過情侶都清大博士畢業，現在在台積電工作，交往5、6年也不婚不生」、「目前遇到的確實是家境不好的生得多」、「優秀的人腦子很清醒」、「少子化是小問題，黑子化才是大問題」、「聰明的人都不婚不生！」、「台灣最悲哀的就是，生育率是靠很多89拉起來的」、「鄰居孫女15歲就懷孕已經是性侵害了耶，這個比較嚴重吧」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「優秀的人生出來的孩子不一定優秀，8＋9也很多熱心善良的人」、「我表姐國二就跟8＋9姐夫生孩子，2個小孩非常孝順，一個在竹科工作，一個自己做生意」、「我認識有錢又優秀的人都生3個以上」、「優秀的人，父母不一定優秀；8+9的父母，可能是妳口中優秀的人」。