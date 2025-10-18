快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

高知識者不婚不生、8+9讓未成年懷孕…她憂「台灣未來」引網開戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期聽到2個反差消息，表哥和女友都是高知識分子，交往15年卻不婚不生；鄰居15歲的孫女和8＋9交往，懷孕7個月才告訴家人，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦？」。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期聽到2個反差消息，表哥和女友都是高知識分子，交往15年卻不婚不生；鄰居15歲的孫女和8＋9交往，懷孕7個月才告訴家人，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦？」。示意圖/Ingimage

台灣少子化問題越來越嚴重，一名網友分享，近期聽到2個反差消息，表哥和女友都是高知識分子，交往15年卻不婚不生；鄰居15歲的孫女和8＋9交往，懷孕7個月才告訴家人，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦？」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，表哥是台積電員工，女友在台塑生醫上班，兩人都有博士學歷，在一起快15年，已經確定關係，但不想結婚生小孩。

這名網友進一步說明，聽到鄰居抱怨，孫女和8+9交往，才15歲就懷孕，甚至已經7個月才知道，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦才好？優秀的人都不生，有問題的隨便生 」。

貼文一出後，不少網友都表示「我遇過情侶都清大博士畢業，現在在台積電工作，交往5、6年也不婚不生」、「目前遇到的確實是家境不好的生得多」、「優秀的人腦子很清醒」、「少子化是小問題，黑子化才是大問題」、「聰明的人都不婚不生！」、「台灣最悲哀的就是，生育率是靠很多89拉起來的」、「鄰居孫女15歲就懷孕已經是性侵害了耶，這個比較嚴重吧」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「優秀的人生出來的孩子不一定優秀，8＋9也很多熱心善良的人」、「我表姐國二就跟8＋9姐夫生孩子，2個小孩非常孝順，一個在竹科工作，一個自己做生意」、「我認識有錢又優秀的人都生3個以上」、「優秀的人，父母不一定優秀；8+9的父母，可能是妳口中優秀的人」。

懷孕 台積電 少子化 生育率

延伸閱讀

YouTuber曝1句話「高機率是小氣男」 全網吵翻：只是客套話

親子衝突翻舊帳！媽拿出25年養育收據 女兒壓力大：連外孫女也有

男友不小氣…開房間「1理由」要求AA制 她內心糾結：合理嗎？

丈夫半夜偷情！人妻發現對象真面目更崩潰：是AI版「前女友」

相關新聞

高知識者不婚不生、8+9讓未成年懷孕…她憂「台灣未來」引網開戰

台灣少子化問題越來越嚴重，一名網友分享，近期聽到2個反差消息，表哥和女友都是高知識分子，交往15年卻不婚不生；鄰居15歲的孫女和8＋9交往，懷孕7個月才告訴家人，讓她驚呼「台灣未來怎麼辦？」。

台北婚紗取景哪裡最美？網友熱議六大熱門地區排行

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「台北婚紗景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的台北婚紗景點有哪些。

鹹豬手、偷拍、開黃腔？五大「性騷擾行為」要警覺

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「性騷擾行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大性騷擾行為。

【書評 散文】李欣倫／書寫，抵禦消亡和遺忘

「我們之所以在長大之後變成一個不那麼糟糕的人，都是因為你。那個你，是複數，是一個人一本書或一個動物，像天使一樣的存在，靜靜飛到你的身邊。」

【2025台積電青年學生文學獎──選手與裁判座談會側記】陳繁齊／微觀與遠景

傷痛會長出一些特別的花朵，文學或許就是要處理我們的傷痛與恐懼，但結果有可能是療癒……

【世界在我腳下】Yama／仙台的老虎奶奶

在仙台八木山動物園，一位與眾不同的遊客比猛獸更吸引我的目光——全身上下被老虎「包圍」的奶奶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。