親子衝突翻舊帳！媽拿出25年養育收據 女兒壓力大：連外孫女也有

父母為了養育孩子，不辭辛勞地花費心力和金錢，也從不求回報。有一名女網友因為女兒的教養問題和媽媽鬧得不愉快，沒想到媽媽竟然拿出兩個盒子來翻舊帳，其中一盒是她從小到大所有花費的收據，讓她覺得壓力超大。

這名25歲的女網友在Dcard發文表示，自己已婚有一個3歲女兒，日前帶孩子回娘家，她說女兒到陌生環境會比較愛哭也難哄睡，因此只要女兒一哭，她就會立刻抱起來哄，但媽媽認為這樣帶出來的小孩會不獨立，原PO開玩笑地回應「怪不得我這麼沒安全感」，卻讓媽媽聽了走心。

媽媽拿出兩個盒子，一盒是她的，另一盒是妹妹的，裡面存放了兩人從出生到長大所有花費的收據，然後開始按計算機翻舊帳，「奶粉、奶瓶、打疫苗、上學學費、補習費、買手機費用、電話費、畢業旅行收據…」等，按到30幾萬時暴怒的說「還要繼續給妳算嗎？」讓原PO覺得壓力很大，而且就連她的女兒也有一盒收據。

貼文讓不少人看傻眼，「真會算，自己愛生想要回，還以為自己在投資有回報喔」、「這些花費本來就應該爸媽出，雖然不用到讓小孩含著金湯匙，但把小孩該有的基本所需花費都當成投資成本就乾脆別生，這種晚年一定情勒孝親費」、「笑死，情勒還有收據」、「那是不是長大後還清就可以斷絕關係了，這樣互不相欠」。

還有過來人分享自身經驗，「成長期間，媽媽總是拿著一個黑色牛皮本子，跟我們說在妳們身上花了多少多少，以後妳們結婚要跟男方說聘金至少要這些錢，什麼有的沒的，害我們壓力超大」、「還好，妳想想她至少是有對帳的，我爸直接說養我到20歲花了1000萬，要我工作還他」、「我同學她媽是分別用本子每天記錄她和她哥的每一筆開銷，能細講哪個小孩花比較多錢。我同學畢業後，開始還債有夠悲催，哪有父母生小孩來投資自己」。