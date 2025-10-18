台北婚紗取景哪裡最美？網友熱議六大熱門地區排行



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「台北婚紗景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的台北婚紗景點有哪些。

籌備婚禮時，除了挑選婚紗，婚紗照更是許多新人期待的浪漫時刻，而景點的選擇往往決定了照片氛圍，也展現了兩人獨特的故事。台北雖是繁華都會，卻同時擁有古典建築、現代地標與自然景觀，讓婚紗照能呈現出多樣的風格，滿足每對新人的想像。

「西門町」最顯台灣感性 「東區」都市商圈拍出潮流風

▲ 網友熱議Top6台北婚紗景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「台北婚紗景點」的討論，可以發現「都市商圈」的景點深受新人青睞。如聲量第一的「西門町」不只有繽紛熱鬧的樣貌，也保留了歷史建築，氛圍更是符合近年流行的「台灣感性」拍攝風潮。

近期知名喜劇演員黃瑾瑜（Uncle Roger）就曾在此取景拍攝婚紗，展現濃濃台味，引得不少網友直呼「『台』好看了」。同為都市商圈，風格卻截然不同的「東區」則以潮流街景與夜晚霓虹燈光聞名，能拍出潮流感十足的都會婚紗。

喜歡大自然的新人，則首推「陽明山」。其中「擎天崗」擁有遼闊草原與綿延山景，新人身著婚紗漫步其間，畫面如同走進童話世界。「竹子湖黑森林」」則因杉木林立而充滿神秘感，即使曾因颱風造成部分損毀，反倒被網友們認為「更能展現森林原始的感覺」。

另外，「真愛桃花源」是隱身於山林間的知名婚紗基地，整體氛圍更添夢幻感，有網友笑稱「美到誤以為飛到國外」。也有部分網友表示不想舟車勞頓，「新生公園」園區裡的「玫瑰園」與綠意步道同樣能拍出浪漫氛圍，是另一個親近大自然的熱門選擇。

此外，針對古蹟場所，不少網友指出「大稻埕」是想拍出懷舊風的首選。紅磚老街、仿巴洛克風格建築與淡水河畔的景色，常被形容「像是在拍穿越時空的電影」。

另一個熱門場所「林安泰古厝」，則是台北保存最完整的閩南古宅，格局嚴謹，雕刻典雅，有網友讚嘆「林安泰古厝古色古香，在這裡拍婚紗照，真的很有喜氣！」，特別適合偏愛中式復古風格的新人。

台北婚紗景點選擇多元，從都市潮流、自然景觀到古蹟氛圍，都能滿足不同新人的需求。對正在規劃婚紗拍攝的新人來說，不妨依照自己的風格偏好，挑選最合適的場景，定格屬於彼此的幸福瞬間！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台北婚紗景點」相關討論則數。

觀測期間： 2024/08/21~2025/08/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

