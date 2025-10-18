鹹豬手、偷拍、開黃腔？五大「性騷擾行為」要警覺



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「性騷擾行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大性騷擾行為。據衛福部說明，「只要對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」，都可能構成性騷擾。而不論性別與年齡，所有人在日常生活中都有遇到性騷擾的風險，究竟又有哪些性騷擾行為受到網友關注，應該格外留意呢？

「肢體性騷擾」不分年齡與場合 評價他人身材也構成「言語性騷擾」

▲ 網友熱議六大性騷擾行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上「性騷擾行為」相關的討論，發現以「肢體性騷擾」最受關注，如摸手、襲胸及拍臀等行為，只要是違反他人意願並造成不適的碰觸，都可能構成性騷擾。不少公眾人物都曾被爆出肢體性騷擾的醜聞，更有知名Youtuber因撫摸異性臀部而被告上法庭，引起網友熱烈討論。

一位網友在社群平台發文，詢問女性被性騷擾的經驗，吸引許多人分享自身經歷，「從國小就被公車上的阿伯抓屁股」、「有個男同事每次經過我旁邊就會故意用身體跟我擦身而過，甚至會藉著跟我講話的同時，摸、拍打我的屁股」，凸顯出性騷擾並不限於特定場合或身份，每個人都應保持警覺。

而口頭上的「言語性騷擾」也廣受討論，不少人都曾遇過被開黃腔、被嘲笑性別特質或被評論長相和身材的經驗。便有新聞媒體報導，多位女性議員都曾收到充滿性羞辱言語的電子郵件，讓他們不堪其擾，引起網友議論。

也有網友認為在性教育不夠確實的學生時期，言語騷擾會更為常見，如「被叫大奶妹、飛機場等等性徵綽號」，或「被哪個男生暗戀就被同學笑或臆想你們上過床」，指出應加強對未成年人的教育宣導。也有不少人在職場上遇到「開黃腔」的情況，「上班遇到會開黃腔的同事真的很無言」、「同事天天開黃腔」，讓人直呼真的難以忍受。

此外，「偷窺」、「偷拍」也是網友熱議的性騷擾行為。一位女大生在學校如廁時驚見偷拍，當下立即衝出廁所，並將隔壁廁所門壓住阻止嫌疑人逃出，讓對方當場被逮，掀起熱烈討論，除了痛批「真的很可惡欸，連上個廁所也要注意側錄者」，也大讚當事人十分勇敢。

還有網友分享「等公車的時候看過一個噁男一直偷拍前面女生的腿」、「無數次被偷拍裙底」等經歷，提醒大家應隨時注意周遭環境。

除了以上行為外，如散播裸露或色情影像及跟蹤尾隨等行為都可能構成性騷擾。在與人互動時，我們不僅應注意自身言行，也應該記住性騷擾並非因個人外貌或特質而起，而是任何人都可能遭遇的處境。若不幸遇到騷擾行為，應保持冷靜且無須自責，並勇於向外求助，讓自己能在第一時間獲得支持與協助。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「性騷擾行為」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/09~2025/09/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw