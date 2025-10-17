懷疑夫深夜未歸外遇！妻破解電腦蒐證成功離婚 「1原因」反挨告

懷疑伴侶出軌，想盡辦法蒐證也要守法。台灣高雄1名人妻發現丈夫行為有異，經常晚上出門但深夜都未回家，而且突然開始擦保養品，甚至直擊到對方和1名女子在公園騎單車。人妻懷疑丈夫出軌，遂動手破解其電腦，隨即發現他和小三出遊的照片和影片，藉此成功申請離婚。但男方認為前妻入侵其電腦，決定提告。

法官經審理後，認為男方雖然「更改密碼」，但繼續使用舊密碼組合，女方因而猜中而取得其外遇證據，惟電腦並非夫妻共用，故裁定女被告「無故取得他人電腦之電磁紀錄」罪名成立，判處罰款1萬新台幣。

丈夫行為反常惹猜疑

台媒於今年10月報導，涉案沈姓女子和劉姓男子結婚多年，但沈女發現丈夫男經常藉故晚上7至8時出門，到了三更半夜仍然遲遲未歸。丈夫甚至一反常態，突然開始使用保養品，沈女有次深夜在離家不遠的公園，目擊丈夫和陌生女子開心騎單車，令她開始懷疑對方有外遇。

在電腦找到出軌證據

沈女之後趁機打開丈夫的電腦，找到1個名為「劉李出遊的照片及影片」的文件夾，發現丈夫和李姓小三外遇的證據，於是立即備份，用作離婚官司的「王牌」，最終高雄少年及家事法院批准他們離婚，劉男卻認為妻子未經其同意，就擅自使用其電腦，於是提告追究。

新舊密碼一樣

案件在高雄地院進行審理，沈女在庭上辯稱，劉男有2部電腦，都是夫妻共用，自己根本沒有侵入電腦竊取資料。法官留意到劉男2022年7月9日大約傍晚6點將出遊的照片及影片備份到電腦，然後更改開機密碼，但新舊密碼一樣，沈女因而成功「破解」開機。

法官認為劉男不同意沈女使用其電腦，沈女當時行為已經構成「無故取得他人電腦之電磁紀錄」罪名，因此判處沈女罰款1萬新台幣，但可易服勞役，案件仍可上訴。

