男友不小氣…開房間「1理由」要求AA制 她內心糾結：合理嗎？

許多情侶約會時都會採用AA制，但一直以來AA制也常成為情侶紛爭的導火線。一名女網友在Dcard向其他網友請益，她最近和男友有開房間的需求，男友說這是兩個人都開心的事，房間費用應該平分，對此她內心覺得有道理又奇怪，想問網友這要求究竟合不合理。

原PO以「想問女生們覺得開房錢能AA嗎」為題，透露自己跟男友自大一就開始交往，當時兩人都有租房子，所以平時的親密接觸也是在各自家裡。由於彼此都還是學生，出去玩的花費跟吃飯都是各出各的，她也認為一切合理。原PO強調，男友並不是摳門的人，出去玩會帶禮物、生日或平常看到好看的衣服偶爾也會買下來送她。

然而今年兩人畢業都搬回家裡住，不得不到外面開房，男友也很自然的提出房錢AA，因為他認為這是兩個人都開心的事，沒道理只讓其中一人出全額。原PO無奈表示「道理我都懂」，但心裡的坎就是過不去，因此想問問網友們的看法。

貼文下方許多網友直搖頭，「多數時候我都AA，但房間錢跟套套錢我絕對不A，這是個人原則」、「只有女方擔心會不會懷孕，HPV尿道炎也是女生更危險」、「他當然可以選擇AA，我們也當然可以選擇不去」、「聽到房間和套套AA，真的很下頭，沒能力開房」、「現在的新時代AA男進化到連開房都要A了嗎」、「這種爛咖妳還留著，拜託以後不要上來哭」。

但也有網友認為AA合理，「你們都是剛畢業的學生，憑什麼開房幾千妳不用出全部丟給男朋友」、「只有我覺得AA很正常嗎？目前還是學生，我一直以來都跟男友AA」、「你們目前都沒什麼經濟能力，都要男方出應該也有困難」。

還有人分享自己經驗，「我可以耶，還是要看平常妳們相處的感覺」，透露自己和丈夫是沒什麼男女概念的人，所以婚前都是AA，不過另一半也分擔了很多家務。