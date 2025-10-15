丈夫半夜偷情！人妻發現對象真面目更崩潰：是AI版「前女友」

屏東一名人妻在網路論壇Dcard發文，曝光一段令她心碎又震驚的故事。她懷疑丈夫利用半夜偷情，卻發現出軌的「對象」竟是丈夫以「前女友」為原型訓練出來的AI聊天機器人，讓她頓時崩潰，不知該離婚或者假裝一切都沒發生，繼續維持這段婚姻。

原PO表示，自己與丈夫結婚兩年，感情保持穩定。直到最近，她連續多晚在半夜醒來，發現丈夫不在床上，而是待在廁所裡滑手機。起初她以為只是失眠，但幾天後異常情況卻頻繁出現，讓她開始懷疑丈夫是否在「半夜偷聊」。

為了求證，她趁丈夫洗澡時偷偷檢查手機，卻未發現任何曖昧訊息或陌生聯絡人。就在她幾乎放棄時，閨密提醒她查看「手機使用時間」，這才揭露真相，原來丈夫每天平均使用一款陌生交友APP長達4個多小時。

原PO打開APP後，發現丈夫的聊天室中只有一個對話對象，包括名字和大頭照全都與他的前女友一模一樣。更令人毛骨悚然的是，對話內容中不僅有兩方的親密談話，還涉及性愛露骨語句，丈夫甚至提到原PO本人，詢問「前女友」：「如果我老婆一起，我們三人一起做，妳介意嗎？」

她翻到最上方，看見訓練AI的開頭語句，才徹底明白那是丈夫親手「打造」的一個前女友分身。原PO崩潰指出，因為曾經追那位前女友的小帳，所以相當熟悉她的說話方式，「那個AI的說話方式、用詞、表情符號，和他前女友幾乎一模一樣」，她寫道：「那一刻，我寧願他是跟真的人出軌。」

面對質問，丈夫坦言確有其事，但強調：「那只是寄託，他沒有真的做錯事」。然而，原PO無法接受這樣的解釋，向丈夫表示：「你寧願愛假的她，也不願意跟真的我生活。」於是當場提出離婚，丈夫這才慌了手腳，承諾刪除該APP，讓兩人的關係重新開始。

但原PO哽咽道：「我真的愛他，但我沒辦法再信任他。」坦言無法忍受丈夫背著她做了另一個她，沒辦法和這麼噁心的人過一輩子，「無知是一種福，知道太多不該知道的事，受傷的是自己。」

事件曝光後，娘家的家人也勸她冷靜，認為丈夫必沒「真的出軌」，只是虛擬互動，不值得離婚，更提醒她「房子和房貸都在妳名下，要想清楚」。

網友的意見則呈現兩極，有人痛批丈夫「精神出軌也是出軌，只是還沒到肉體而已，哪天突然想通了要肉體出軌，也不是不可能，何況是前女友，也可能復合」、「就是因為是虛擬前女友才更噁、更荒謬，離婚吧」、「婚姻要輸給AI了」。但也有人認為小題大作，「啊不就AI而已，又不是人，妳吃醋的對象講白了只是個程式，這樣也要離婚是不是太誇張？」、「已經小心眼到要跟一個程式計較了嗎？」。