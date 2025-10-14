快訊

YouTuber曝1句話「高機率是小氣男」 全網吵翻：只是客套話

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「福爾思庭」表示，有些話術看似貼心，其實暗藏「小氣」心態，尤其當男生在結帳後說出「這餐我先付，下餐給妳付」，女生就要提高警覺。示意圖／Ingimage
YouTuber「福爾思庭」表示，有些話術看似貼心，其實暗藏「小氣」心態，尤其當男生在結帳後說出「這餐我先付，下餐給妳付」，女生就要提高警覺。示意圖／Ingimage

現代情侶分攤消費的方式多元，AA制或輪流請客都相當普遍。對此，YouTuber「福爾思庭」表示，有些話術看似貼心，其實暗藏「小氣」心態，尤其當男生在結帳後說出「這餐我先付，下餐給妳付」，女生就要提高警覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

福爾思庭在臉書PO出影片，教大家如何辨識小氣男，她分享自身經驗，指出遇過男生在結帳時，主動提出「這餐我先付，下餐給妳付」，這句話乍聽合理，但其實是一種心理暗示，因為對方潛意識裡認為自己已經「付出」，隱含「我對妳有付出，妳也該對我有所回報」的含意。

福爾思庭進一步說明，這類男生往往已經預設女生「下次不會付錢」，但因自己這次請客，就會理所當然地期待女生下次回請。不過她也舉出例外狀況，若女生在約會後主動掏錢，多數有禮貌、具紳士風度的男生，反而會回「沒關係，下餐給妳付」，她認為這才是真正出於體貼，而非計較。

福爾思庭提醒，「通常我們願意對一個人好，我們是不求回報，如果請客不是發自內心，那一開始就給我AA」，呼籲女生在約會時務必記住這句話，因為「它能讓妳直接遠離小氣男」。

貼文一出後，不少網友都表示「根本就不懂男生的邏輯，還在這邊當心理師一樣很懂男生？」、「看完我真的很無語，女生的心機重到不行」、「教你如何辨別佔便宜女」、「男生的想法有時候很單純的好嗎？就只是想裝帥，請妳吃個飯，不想讓妳覺得小氣，但又怕妳覺得自尊心受傷，找個理由推託而已」、「通常說不計較的，都是最計較的」、「吃個飯心機這麼重有什麼毛病」、「這餐我付下餐妳付真的就只是講講而已⋯」。

不過，也有部分網友認為，男生除了是禮貌外，也是希望有下次約會，回應「就是希望跟妳有下一餐，這樣講比較有約下一餐的理由」、「通常男生在還不熟、剛認識，要約有好感的女生，都會想要讓相處的時間延續」、「這不是為了製造下次吃飯的契機嗎？」、「下餐給妳付只是客套話」。

女生 約會 情侶 AA制 兩性關係

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

【記憶藏寶圖】劉妍伶／廚房裡的地基主

事情接二連三。晚間沐浴，狗狗莫名靠在浴室門上，發出陣陣嚇阻的低吼，一開門，牠逃難般衝進濕漉漉的浴室，持續害怕嗚咽。原來恐懼會互相感染，我按捺心慌故作鎮靜：「發什麼神經？」我安靜地吞下驚怖，與狗兒相依相傍，不敢主動探查浴室外的動靜。

【青春名人堂】李奕萱／擎天崗不只有牛

「你知道擎天崗有碉堡嗎？」去年，一個導演朋友忽然向我提問。撿拾小時候去擎天崗的印象，只記得那邊有牛，還有滿地牛糞，要小心...

【話題徵文：不排不行】劉家麟／起跑線前的修練

我的起跑線，不在起跑拱門，而在市府前那條流動廁所的隊伍。

【生活趣聞】蕭愉馨／我要種……

學校的課程安排中，有一項是親手種植物。赤腳踩泥、持鏟翻土，讓平素鮮少踏入鄉間的孩子，透過實際的接觸感受大自然的反饋，熱了...

