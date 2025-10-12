小姑離婚搬進大哥家 全家「白吃白喝」人妻傻眼：只能賣房？

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」指出，小姑離婚後竟然帶著一家四口直接住進她家，不僅如此還白吃白喝拒絕工作，加上公公的溺愛，根本拿小姑沒轍，原PO無奈問想要趕走對方是不是只剩賣房一路。

原PO怒轟，第一次遇到這麼不要臉的小姑，年初對方剛離婚就帶著一家四口搬來住，家裡已經有兩位長輩，房子是原PO夫妻的，房貸也是他們付，卻因為公公非常偏心女兒，所以一得知小姑離婚，就允許全家搬回來住。

最無言的是，小姑一家吃喝拉撒樣樣不付錢，而原PO自己身體狀況不佳、無法上班，因此先生曾向小姑委婉要求幫忙出幾千元卻被拒絕。她說小姑女兒已經20多歲有工作，另外兩個小孩唸書也有前夫幫忙支付，小姑卻覺得現在能過得好，誰都無法干擾生活，加上公公一心向著女兒，原PO無奈問是不是只能把房子賣了才能解決問題？

貼文曝光後，網友們紛紛給予意見，「對，房子賣了！你們另找房子也不要讓她知道在哪裡」、「贊成賣房子，還房貸誰都別住」、「賣了再買一間，一家人開開心心的，氣他們」、「房子賣了，大家各自想辦法，不然小姑會住一輩子」、「房子賣了，錢妳跟妳老公去租房子」、「不用賣，房子租出去，你們夫妻倆自個兒去外面租房子，倆老是子女的責任，各自分攤」。