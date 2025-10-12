老公陷網戀、婆婆逼媳離婚 結局逆轉讓人妻笑翻︰沒這麼開心過

快訊

香港01／ 撰文／田中貴
原PO不滿丈夫外遇，婆婆還幫他說話，甚至要她離婚，沒想到最後丈夫遇到的竟是詐騙，讓原PO笑說「這輩子最快樂的事」。 示意圖／ingimage
如果伴侶出軌，的確「分手要狠」！台灣1名人妻在網上發文訴說自身經歷，稱支付首期，打算和丈夫一起買房共建愛巢，豈料對方陷入網戀，明明沒有見過對方真面目，但丈夫徹底「沉船」，而婆婆竟支持兒子，強迫她離婚，聲稱「人家對方家裡條件很好，父母說結婚就會送房子，妳不離婚，我兒子怎麼成為人生勝利組？」原PO被迫先返回娘家。

其後渣男丈夫依照「小三」所言，先向對方匯出9萬多新台幣，繼而相約在汽車旅館見面，惟對方最後沒有現身，母子才知道遇騙。婆婆於是向原PO求救，「求我幫忙繳這個月房貸，求我不要離婚」，原PO當然拒絕，笑言「這輩子沒這麼開心過」、「我怎麼可能不離婚？我怎麼可能幫忙還房貸？」

許多網友為原PO高興，「但願所有人渣都有現世報」、「也不照照鏡子看自己什麼貨色，還妄想有妹子會倒貼送房子」、「活該，偷雞不着蝕把米，現世報，完美的結局」。

原PO在臉書「靠北婚姻」發文，表示自己當初支付首期，計劃和丈夫一起買房，打造安樂窩，豈料丈夫在網上搜尋單身女生希望「交友」，結果透過Line認識1名女子，雙方陷入網戀，丈夫甚至有意離婚。

婆婆得知事件，竟然支持自己兒子，甚至向原PO直言「趕快離婚啦」，指對方家中經濟條件優渥，「未來親家」更稱結婚後就會送樓，「妳不離婚，我兒子怎麼成為人生勝利組？」

原PO聞言大感錯愕，看到「小三」Line頭像，已經覺得很像偷圖，但她沒有解釋，唯有先返娘家暫避，數天後卻收到婆婆求救電話，原來丈夫相約「小三」在汽車旅館見面，但對方先「要求他必須要拿一筆錢出來，證明他不是只是想要『她』的身體」。丈夫依言匯了9萬多新台幣給對方，最後「獨守空閨了，錢沒了，人還沒睡到」。

原PO形容丈夫和婆婆「看到我就是三步一跪、九步一叩」，請求她切勿離婚，以及幫忙繳交房貸，原PO笑言「這輩子覺得最讓我感到快樂的事情」，而且一定會離婚，決不會幫忙買房。

貼文引來大量網友留言，「報應」、「妳的人生不需要ㄧ個危害妳的人喔」、「妳真的要很開心」、「請他滾遠一點，他風光會回來？」

文章授權轉載自《香港01》

