聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期與男友分手，對方不僅沒有封鎖，也沒有把聊天記錄刪除，詢問對方後，讓她哭笑不得。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期與男友分手，對方不僅沒有封鎖，也沒有把聊天記錄刪除，詢問對方後，讓她哭笑不得。示意圖／Ingimage

你和另一半分手後，會選擇斷絕聯絡嗎？一名女網友分享，近期與男友分手，對方不僅沒有封鎖，也沒有把聊天記錄刪除，詢問對方後，答案讓她哭笑不得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北女友my girl」表示，前男友屬於「迴避型」，個性超冷靜，分手後彷彿什麼事都沒發生過，不刪好友、不封鎖、不主動聯絡，讓她相當佩服對方看得很開。

這名女網友進一步說明，原本以為前男友真的放下了，好奇詢問對方原因，結果前男友竟回「因為這樣，妳就還在我生活裡的一個角落」，讓她哭笑不得。

貼文一出後，不少網友都表示「所以妳變成角落生物了嗎？」、「迴避型如果不迴避，才真的叫對妳沒意思」、「和平分手的話很正常吧」、「這是要妳感動嗎？我也遇過」、「是迴避型還是自戀型？」、「還以為真的是迴避型，原來只是個爛咖啊」、「其實我也不會啦，哪來那麼多小劇場，分手後就不是多特別的人，不需要特別做什麼」、「不知道男生家有多少個角落」。

分手 男友 另一半 女友

回避型前男友！分手後不刪友也不聯絡 她變「角落生物」傻眼

