快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

男友月薪百萬、不菸不酒 她坦言「1缺點」導致最後分手

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶交往，有時候會因為外在條件導致感情受阻。 示意圖／ingimage
情侶交往，有時候會因為外在條件導致感情受阻。 示意圖／ingimage

男女在交往時會在意對方身高嗎？有一名女網友透露男友經濟條件不錯，又沒有不良習慣，兩人也有相同嗜好，但偏偏對方的身高比她矮8公分，讓她非常在意外界眼光。貼文讓不少人看了不以為然，而男方事後也證實兩人已經分手

這名女網友在Dcard發文表示，自己的月薪有7、8萬元，男友因為是開公司，月收入有百萬元，兩人的經濟條件還算不錯，也都有共同嗜好，例如水肺、自潛、滑雪等。原PO說對方是個超級有自信的男生，很能輕鬆就融入她的家庭、朋友圈，連家人都很喜歡他。

雖然男友經濟條件很好，又沒有菸、酒、檳榔等不良習慣，但唯一的缺點就是身高太矮。原PO說自己身高165公分，但男友卻是157公分，讓她非常在意其他人的眼光，不知道該怎麼釋懷，只好上網發文求助大家。

貼文讓不少人紛紛吐槽，「身高也不是他可以決定的，會用身高評斷人的大眾眼光也不用在乎吧」、「外人眼中妳就貪他錢，這要釋懷什麼」、「他只有身高是硬傷，妳呢？妳的缺點是什麼？看看自身之後再回頭看妳男友，或許輪不到妳來嫌棄」、「妳只是不夠愛他，真的喜歡哪會在意身高」、「他如果比妳高，哪怕只高1公分，妳都高攀不起。妳該慶幸他很矮，妳才有資格高攀他」、「不能接受身高，那當初幹嘛跟人家交往」。

男友事後出面發文，證實兩人經過討論後已經分手，他告訴女方如果真的在意，就早點分開吧，也坦言自己的確不高，因此如果看到要求擇偶條件180以上的女生，就會選擇放棄。他說自己很努力賺錢，但不是為了「墊高身高」，收入也沒有女方說得那麼誇張，只是偶爾超過百萬，但躺平大概就是50萬。

分手 月薪 月收入

延伸閱讀

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

科技公司前資深經理月薪12萬…一年記4大過開除 他提告稱職場霸凌

高齡長照需求大…業者祭出460時薪、月薪6萬元搶工

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

相關新聞

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

下馬威？她到男友家作客被嫌洗碗積極度不夠 怒放生：我不幹了

如果去別人家作客，吃完飯後要不要洗碗？一名女網友分享與男友家人的相處經驗，她表示近期發現男友父母對她的眼神與表情似乎帶有不滿，讓她感到微妙壓力...

男友月薪百萬、不菸不酒 她坦言「1缺點」導致最後分手

男女在交往時會在意對方身高嗎？有一名女網友透露男友經濟條件不錯，又沒有不良習慣，兩人也有相同嗜好，但偏偏對方的身高比她矮8公分，讓她非常在意外界眼光。貼文讓不少人看了不以為然，而男方事後也證實兩人已經分手。

【聯副不打烊畫廊】聯副／李石樵油畫作品〈翡翠灣〉

●「世紀之光：陽光下的生命力」即日起於南畫廊（台北市敦化南路一段200號3樓）展至10月25日。

【慢慢讀，詩】陳怡芬／鯨魚與幻聽

鯨魚游過盆地的天空，幻聽者伸出手／撫摸牠的背鰭／他們像兩枚錯置的黑白琴鍵／聲波和影像在歪曲的音軌裡合一……

【當代散文】黃錦樹／菅芒花開七月河

也許生活久了，難免路徑依賴，但也不乏退休後勉於著述的，那得有相當的精力體力。對我而言，吃好睡好，有力氣讀點閒書寫點東西就很不錯了……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。