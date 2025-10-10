男友月薪百萬、不菸不酒 她坦言「1缺點」導致最後分手

男女在交往時會在意對方身高嗎？有一名女網友透露男友經濟條件不錯，又沒有不良習慣，兩人也有相同嗜好，但偏偏對方的身高比她矮8公分，讓她非常在意外界眼光。貼文讓不少人看了不以為然，而男方事後也證實兩人已經分手。

這名女網友在Dcard發文表示，自己的月薪有7、8萬元，男友因為是開公司，月收入有百萬元，兩人的經濟條件還算不錯，也都有共同嗜好，例如水肺、自潛、滑雪等。原PO說對方是個超級有自信的男生，很能輕鬆就融入她的家庭、朋友圈，連家人都很喜歡他。

雖然男友經濟條件很好，又沒有菸、酒、檳榔等不良習慣，但唯一的缺點就是身高太矮。原PO說自己身高165公分，但男友卻是157公分，讓她非常在意其他人的眼光，不知道該怎麼釋懷，只好上網發文求助大家。

貼文讓不少人紛紛吐槽，「身高也不是他可以決定的，會用身高評斷人的大眾眼光也不用在乎吧」、「外人眼中妳就貪他錢，這要釋懷什麼」、「他只有身高是硬傷，妳呢？妳的缺點是什麼？看看自身之後再回頭看妳男友，或許輪不到妳來嫌棄」、「妳只是不夠愛他，真的喜歡哪會在意身高」、「他如果比妳高，哪怕只高1公分，妳都高攀不起。妳該慶幸他很矮，妳才有資格高攀他」、「不能接受身高，那當初幹嘛跟人家交往」。

男友事後出面發文，證實兩人經過討論後已經分手，他告訴女方如果真的在意，就早點分開吧，也坦言自己的確不高，因此如果看到要求擇偶條件180以上的女生，就會選擇放棄。他說自己很努力賺錢，但不是為了「墊高身高」，收入也沒有女方說得那麼誇張，只是偶爾超過百萬，但躺平大概就是50萬。