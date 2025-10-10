下馬威？她到男友家作客被嫌洗碗積極度不夠 怒放生：我不幹了

如果去別人家作客，吃完飯後要不要洗碗？一名女網友分享與男友家人的相處經驗，她表示近期發現男友父母對她的眼神與表情似乎帶有不滿，讓她感到微妙壓力。詢問男友後才知道，原來一切竟與「洗碗」有關，讓她感嘆還未論及婚嫁就被下馬威。

該名網友在Dcard分享，她第一次到男友家吃飯時，有主動洗自己的碗，男友媽有發現但不發一語，後來幾次洗碗時會被男友阿嬤阻止，要她放著讓阿嬤處理，然而之後她就感受到男友媽在暗示她「自己的碗要自己洗」。

怎料才見幾次面，男友媽就開始使喚她去掃地、擦碗，還要求她幫忙把收納箱收起來，但她因不熟悉使用方式而小聲請教男友，卻被男友媽阻止並說「妳自己想一下」，讓她感到不舒服與壓力。

她事後詢問男友，他媽媽對她的看法，怎料對方認為她的積極度不夠，原因竟是因為洗碗。對此，原Po感嘆還未論及婚嫁就被下馬威，男友也沒有感覺在維護她，認真思考兩人的未來，她考慮選擇放手，「可以幫你找個洗碗工，反正我不幹了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「會叫我做事的，我第一次見面，中途應該就會找藉口離開了」、「沒有結婚都是客人，他媽媽要求洗碗很不ok」、「覺得妳的情境像是在面試傭人，男朋友是仲介，男友媽媽是雇主」、「我跟我老公從交往到結婚都沒洗過他家碗」。