快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

下馬威？她到男友家作客被嫌洗碗積極度不夠 怒放生：我不幹了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友到男友家吃飯，結果卻因洗碗問題，引起對方父母不滿。示意圖／ingimage
一名女網友到男友家吃飯，結果卻因洗碗問題，引起對方父母不滿。示意圖／ingimage

如果去別人家作客，吃完飯後要不要洗碗？一名女網友分享與男友家人的相處經驗，她表示近期發現男友父母對她的眼神與表情似乎帶有不滿，讓她感到微妙壓力。詢問男友後才知道，原來一切竟與「洗碗」有關，讓她感嘆還未論及婚嫁就被下馬威。

該名網友在Dcard分享，她第一次到男友家吃飯時，有主動洗自己的碗，男友媽有發現但不發一語，後來幾次洗碗時會被男友阿嬤阻止，要她放著讓阿嬤處理，然而之後她就感受到男友媽在暗示她「自己的碗要自己洗」。

怎料才見幾次面，男友媽就開始使喚她去掃地、擦碗，還要求她幫忙把收納箱收起來，但她因不熟悉使用方式而小聲請教男友，卻被男友媽阻止並說「妳自己想一下」，讓她感到不舒服與壓力。

她事後詢問男友，他媽媽對她的看法，怎料對方認為她的積極度不夠，原因竟是因為洗碗。對此，原Po感嘆還未論及婚嫁就被下馬威，男友也沒有感覺在維護她，認真思考兩人的未來，她考慮選擇放手，「可以幫你找個洗碗工，反正我不幹了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「會叫我做事的，我第一次見面，中途應該就會找藉口離開了」、「沒有結婚都是客人，他媽媽要求洗碗很不ok」、「覺得妳的情境像是在面試傭人，男朋友是仲介，男友媽媽是雇主」、「我跟我老公從交往到結婚都沒洗過他家碗」。

洗碗 女友 男友

延伸閱讀

發高燒也不說！A流爆發連假後班上「12人病倒」 老師、家長全中鏢

晚上8點半吸地板被鄰居嫌吵怒報警 她傻眼：晚上幾點不能吸？

相關新聞

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

下馬威？她到男友家作客被嫌洗碗積極度不夠 怒放生：我不幹了

如果去別人家作客，吃完飯後要不要洗碗？一名女網友分享與男友家人的相處經驗，她表示近期發現男友父母對她的眼神與表情似乎帶有不滿，讓她感到微妙壓力...

男友月薪百萬、不菸不酒 她坦言「1缺點」導致最後分手

男女在交往時會在意對方身高嗎？有一名女網友透露男友經濟條件不錯，又沒有不良習慣，兩人也有相同嗜好，但偏偏對方的身高比她矮8公分，讓她非常在意外界眼光。貼文讓不少人看了不以為然，而男方事後也證實兩人已經分手。

【聯副不打烊畫廊】聯副／李石樵油畫作品〈翡翠灣〉

●「世紀之光：陽光下的生命力」即日起於南畫廊（台北市敦化南路一段200號3樓）展至10月25日。

【慢慢讀，詩】陳怡芬／鯨魚與幻聽

鯨魚游過盆地的天空，幻聽者伸出手／撫摸牠的背鰭／他們像兩枚錯置的黑白琴鍵／聲波和影像在歪曲的音軌裡合一……

【當代散文】黃錦樹／菅芒花開七月河

也許生活久了，難免路徑依賴，但也不乏退休後勉於著述的，那得有相當的精力體力。對我而言，吃好睡好，有力氣讀點閒書寫點東西就很不錯了……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。