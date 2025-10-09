台男悲歌？20年家庭收入8千萬全給妻 他一看資產總額快崩潰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，20年來家庭總收入至少約8千萬，因不善理財全交由妻子管理，不料近期一看資產總額卻讓他崩潰。示意圖／ingimage
許多伴侶在婚前可能都和樂融融，但婚後卻因家庭支出等理財問題吵架。一名男網友發文抱怨，他表示20年來家庭收入保守估計至少8千萬，近期想買第二間房產，一問掌管家中財務的妻子發現總資產僅2千多萬，讓原PO瞬間崩潰「台男悲歌就像我這樣吧？」

一名網友在PTT發文，他表示自己不善理財，婚後財務規劃全交由妻子。原PO提到，自己工作20年薪資保守估計至少7600萬，加上妻子工作8年約480萬薪資，20年來的家庭總收入至少約8000萬。

原PO提到近期想投資第二間房，但算清貸款、存款後，發現總資產僅2千多萬，讓原PO大喊「這樣不合理吧？」掌管財務的妻子坦言去年曾遭詐騙2萬，但原PO懷疑金額恐大於2萬，此外他還發現妻子和網友的曖昧談話內容「頭頂綠綠的」，而妻子對於金流更不願交代清楚，讓原PO哀嘆「台男悲歌就像我這樣吧？窮忙一輩子都被老婆掏空」。

抱怨文曝光後吸引許多網友回應，「自願當提款機，還想管領錢的人把錢用到哪？」、「為啥錢放老婆那裡都不要求記帳的呀」、「下個月開始自己管啊，看會不會比較好」；此外，原PO還在回文表示，目前已經斷絕妻子資金並自己管帳，雖然必須負擔2個孩子的生活費用，但2個月馬上存下70萬。

不過也有網友替原PO妻子抱不平，他認為家庭支出一年200多萬不算太誇張，加上教育、娛樂、房貸、車貸等支出，20年下來「花4000多萬、5000萬不會不合理啊」；另外也有人認為原PO吃米不知米價，若覺得妻子不善理財無法買第二間房，「全部自己一手包辦吧，自己去買菜煮飯，感受物價上漲」。

PTT 妻子 理財 薪資 資產 提款機

