異性沒純友誼？她睡一半被解內衣 網友一看傻眼：妳才不要鬧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard大吐苦水，表示曾遭認識10年的異性朋友毛手毛腳，讓她大嘆想維持異性間的純友誼十分困難。示意圖／AI生成

男女之間是否有純友誼？這一直是異性交友的熱門話題，近日一名女網友大吐苦水，她表示和一名相識10年的異性友人同床共枕，不料對方卻頻頻試圖解開她內衣，甚至上大學後也不斷被男同學吃豆腐，讓她大嘆「不曉得為什麼這麼多男生一直想跟我越界，想純友誼都很難」。

一名女網友在Dcard以「男生們真的不要鬧了」為題發文，她提到有位認識10年的男生朋友，曾因失戀找對方訴苦並住在租屋處，「想說這麼熟了睡一起應該也沒關係」，不料睡到一半頻頻遭對方試圖解開內衣，對方甚至直呼「女生洗香香躺旁邊怎麼忍得住」。

此外，原PO提到上大學後有位十分要好的異性友人，不料頻遭對方毛手毛腳，原PO回憶當對方交女朋友後就漸行漸遠，「終於放過我了」。除了被毛手毛腳之外，原PO表示還碰過2位積極邀約的男同學，不斷主動地邀請自己單獨到對方家約會

面對異性騷擾，原PO表示自己外表清純，穿衣風格也不是性感路線，頂多常穿無袖或露肚子的衣服，讓她大嘆「不曉得為什麼這麼多男生一直想跟我越界，想純友誼都很難」。

抱怨文曝光後，許多網友直呼原PO誇張，「純友誼還一起過夜甚至還同床這哪純了？」、「妳一直都跟對方單獨相處還同床共枕，讓對方根本不覺得妳是想維持純友誼」、「妳才不要鬧了，保護好自己吧」、「純友誼的異性還是要保持邊界感」。

不過也有鄉民認為原PO完全沒問題，坦言就算原PO裸睡，「只要妳不同意，他還是不能對妳怎樣」，但她也提醒原PO，目前的社會風氣即使受害者有些微瑕疵仍會被放大檢視，「以後還是少把自己放在危險的環境中」；另外也有人認為，不論男生或女生，好朋友同床共枕並無問題，「說到底都是男性的問題」。

女生 性騷擾 Dcard 約會

