OL北漂8年想「斷捨離」清房間…媽媽1句訊息秒淚崩：想回家吃飯了

一名女網友近日在論壇Dcard上以「媽媽的一句話讓我破防」為題發文，分享了自己因工作與生活逐漸遠離家鄉的心情，以及在一次斷捨離過程中，意外被母親的一句話觸動的經歷，引發網友廣泛共鳴與討論。

該名女網友表示，自己從小生活在南部，但大學後北漂至台北，如今已經八年多。她坦言，隨著時間過去，對於「家」的定義逐漸改變，第一反應不再是南部的老家，而是台北租住的小套房。隨著工作經驗的累積與收入的增加，她的生活也開始被購物慾望影響，家裡堆滿了許多用不到的物品。

近期，她決定進行斷捨離，把不需要的物品送給有需要的人，包括朋友、同事以及後輩。然而，當她整理到一個原價上萬的鑄鐵鍋時，因為捨不得，最終決定寄回老家給媽媽。她坦言，這個決定並非單純為了送禮，而是因為覺得鍋子留在媽媽那裡，自己哪天想用還能再拿回來。

然而，當媽媽收到鍋子後傳來訊息，關心地寫道「什麼時候回家吃飯？用你送媽媽的鍋子煮給你吃。」她看到訊息的瞬間情緒潰堤。「明明只是很平常的文字關心，不知道是因為生理期來，還是壓力太大，在看到文字的那秒，忍不住鼻酸，我直接崩潰。」她寫道，「真的好想回家喔，想吃媽媽煮的飯，想跟爸爸散散步，想要多陪陪爸爸媽媽。」

這篇貼文曝光後，引來眾多網友熱烈迴響。許多人紛紛留言表示感同身受，「我看到這篇忽然也好想我媽」、「會開始想家想父母代表真的長大了。」也有網友分享自己的經歷，「有時候把台北當家只是因為獨立慣了，每次回老家看父母心中又有不同的感受。」更有網友提醒，「爸媽一直都會等著你回家，一定要好好珍惜哦！」

此外，也有不少人表達對父母的思念，「真好，還能有媽媽叫你回家吃飯的訊息。珍惜！」、「我現在剛上大學也是超想爸媽，晚上睡覺會偷偷哭。」還有網友直言，「看了眼眶都紅了」、「我也想吃我媽煮的飯。」