被笑「30歲還住家裡」 網友嘆：不啃老也被貼標籤

在高房價與高生活成本的時代，是否「離家才能算獨立」再度引發討論。一名網友在「mobile01」論壇發文表示，自己30歲後仍與父母同住，生活便利又安心，但常被朋友戲稱「媽寶」，讓他感到無奈，話題也掀起一陣共鳴。

原PO坦言，家離公司近、三餐有人陪伴、生活開銷也能分攤，對他而言這樣的安排更踏實，「我有穩定收入，也分攤家裡的費用，平時家務都沒少做。」他認為，現在租房子租金動輒一半薪水，為了證明獨立而搬出去反而徒增壓力，「不如留在家，省點錢、讓生活過得自在些。」

不少網友留言力挺，認為和父母同住不等於媽寶，強調「有能力、能分擔就是成熟的表現」。有人指出，租房子實在太貴，不如住家裡省錢又穩定，與家人同住反而更能存錢，「只要不啃老，這樣反而是最務實的選擇。」

也有人留言提到，「會被說媽寶，多半是因為行為太依賴、凡事讓父母操心，不是單純住家裡的問題。」強調真正的獨立，是能自理生活、懂得體諒父母。

不過，些許不同聲音認為，長期同住仍可能讓人失去生活自主性，「有些人住家裡反而更懶散，錢也沒存到。」還有網友半開玩笑地說：「30歲後再過幾年，可能就要被升級成『啃老族』了。」

但也有人強調，是否搬出去，應視個人狀況而定。多數留言指出，每個人的生活選擇都與環境條件有關，無須以單一標準衡量，「能與父母同住，是幸福不是依賴。能照顧自己、也能分擔家裡，就是成熟的一種方式。」