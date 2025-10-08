快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

被笑「30歲還住家裡」 網友嘆：不啃老也被貼標籤

聯合新聞網／ 綜合報導
在高房價與高生活成本下，越來越多成年人選擇與父母同住。示意圖／ingimage
在高房價與高生活成本下，越來越多成年人選擇與父母同住。示意圖／ingimage

在高房價與高生活成本的時代，是否「離家才能算獨立」再度引發討論。一名網友在「mobile01」論壇發文表示，自己30歲後仍與父母同住，生活便利又安心，但常被朋友戲稱「媽寶」，讓他感到無奈，話題也掀起一陣共鳴。

原PO坦言，家離公司近、三餐有人陪伴、生活開銷也能分攤，對他而言這樣的安排更踏實，「我有穩定收入，也分攤家裡的費用，平時家務都沒少做。」他認為，現在租房子租金動輒一半薪水，為了證明獨立而搬出去反而徒增壓力，「不如留在家，省點錢、讓生活過得自在些。」

不少網友留言力挺，認為和父母同住不等於媽寶，強調「有能力、能分擔就是成熟的表現」。有人指出，租房子實在太貴，不如住家裡省錢又穩定，與家人同住反而更能存錢，「只要不啃老，這樣反而是最務實的選擇。」

也有人留言提到，「會被說媽寶，多半是因為行為太依賴、凡事讓父母操心，不是單純住家裡的問題。」強調真正的獨立，是能自理生活、懂得體諒父母。

不過，些許不同聲音認為，長期同住仍可能讓人失去生活自主性，「有些人住家裡反而更懶散，錢也沒存到。」還有網友半開玩笑地說：「30歲後再過幾年，可能就要被升級成『啃老族』了。」

但也有人強調，是否搬出去，應視個人狀況而定。多數留言指出，每個人的生活選擇都與環境條件有關，無須以單一標準衡量，「能與父母同住，是幸福不是依賴。能照顧自己、也能分擔家裡，就是成熟的一種方式。」

原生家庭 房屋 媽寶 父母 扶養父母

延伸閱讀

父母為子買房卻讓關係破裂？牽涉金錢、情感、法律面的複雜問題，專家教4招避爭議

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

遭閩南狼爆研究納粹煽動 八炯道歉了：藍白貼標籤才自嘲

相關新聞

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

被笑「30歲還住家裡」 網友嘆：不啃老也被貼標籤

在高房價與高生活成本的時代，是否「離家才能算獨立」再度引發討論。一名網友在「mobile01」論壇發文表示，自己30歲後仍與父母同住，生活便利又安心，但常被朋友戲稱「媽寶」，讓他感到無奈，也掀起網友一陣共鳴。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【聯副不打烊畫廊】聯副／李敏勇書法作品〈一瞬〉

●「人間四季／李敏勇書帖展+張子隆雕塑展」10月25日起於子隆山房（新北市石門區八甲57號，淡金公路過三芝路旁）展至11月23日。

【慢慢讀，詩】汪啟疆／日子載離的尋覓現象

關於愛喲／在我心裡的年輕她就永遠年輕著……

【文學遊藝場‧第35彈】林新惠／門外

文學遊藝場‧第35彈「三十字小說」示範作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。