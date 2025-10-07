快訊

寧願花萬元租屋也不住婆家？ 過來人點出關鍵：心理壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友不能接受跟公婆同住，引發網友熱議。示意圖/ingimage
婆媳關係常常引起家庭紛爭，日前有位女網友指出，自己的擇偶條件是「不能住婆家」，不論租屋或買房都可以，只要不要跟婆婆住就好，然而有其他網友好奇，為什麼女生寧願花2-3萬租房，也不願意住婆家？對此，過來人點出關鍵，「寄人籬下心理壓力大」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己年過30歲，找的伴侶條件是「不要住婆家，且不管什麼理由，媳婦沒有義務照顧公婆」。她說可以接受婚後一起買房，或者暫時租屋等，但不能接受住婆家，沒想到就被說「很難搞」。

文章一出引起不少討論，「現在沒什麼人住婆家吧」、「妳一點都不難搞，結婚本來就是兩個人一起離開原生家庭成家」、「跟公婆住的大概有兩種，第一種是自己超窮，第二種是公婆超有錢」、「不想住婆家很正常，我老婆跟我結婚的條件之一也是這個」、「我從小到大認識的已婚女性都沒有住婆家，包括我跟我老公」。

也有其他網友在PTT發文表示，男生說要住在家裡，通常是為了省錢吧，而且應該只是暫時居住，住一陣子存夠錢就可以買房了，怎麼一堆女生說「住婆家的男生就是廢物一樣？」

他認為，現在租金昂貴，為什麼女生寧願花2-3萬租房，也不願意住婆家？住婆家省租金不是存錢更快，能加快買房速度嗎？該網友表示，「有哪個男生一結婚就有錢買房的？我印象上一輩的女生幾乎沒有不願意住婆家的，怎麼年輕一輩的女生幾乎打死不跟公婆住？」

不少人留言點出問題，「事實上就是一堆住進婆家後，再也搬不出來的，尤其是有小孩之後」、「我都不想跟自己的父母同住了，何況別人？」、「如果跟公婆住，寄人籬下的心理壓力有多大？」還有人反問，「你要不要住岳家？」、「反過來說，先生願意住岳父家嗎？」

婆家 公婆 婆婆 租屋

