聽新聞
0:00 / 0:00
寧願花萬元租屋也不住婆家？ 過來人點出關鍵：心理壓力大
婆媳關係常常引起家庭紛爭，日前有位女網友指出，自己的擇偶條件是「不能住婆家」，不論租屋或買房都可以，只要不要跟婆婆住就好，然而有其他網友好奇，為什麼女生寧願花2-3萬租房，也不願意住婆家？對此，過來人點出關鍵，「寄人籬下心理壓力大」。
一名女網友在Dcard發文表示，自己年過30歲，找的伴侶條件是「不要住婆家，且不管什麼理由，媳婦沒有義務照顧公婆」。她說可以接受婚後一起買房，或者暫時租屋等，但不能接受住婆家，沒想到就被說「很難搞」。
文章一出引起不少討論，「現在沒什麼人住婆家吧」、「妳一點都不難搞，結婚本來就是兩個人一起離開原生家庭成家」、「跟公婆住的大概有兩種，第一種是自己超窮，第二種是公婆超有錢」、「不想住婆家很正常，我老婆跟我結婚的條件之一也是這個」、「我從小到大認識的已婚女性都沒有住婆家，包括我跟我老公」。
也有其他網友在PTT發文表示，男生說要住在家裡，通常是為了省錢吧，而且應該只是暫時居住，住一陣子存夠錢就可以買房了，怎麼一堆女生說「住婆家的男生就是廢物一樣？」
他認為，現在租金昂貴，為什麼女生寧願花2-3萬租房，也不願意住婆家？住婆家省租金不是存錢更快，能加快買房速度嗎？該網友表示，「有哪個男生一結婚就有錢買房的？我印象上一輩的女生幾乎沒有不願意住婆家的，怎麼年輕一輩的女生幾乎打死不跟公婆住？」
不少人留言點出問題，「事實上就是一堆住進婆家後，再也搬不出來的，尤其是有小孩之後」、「我都不想跟自己的父母同住了，何況別人？」、「如果跟公婆住，寄人籬下的心理壓力有多大？」還有人反問，「你要不要住岳家？」、「反過來說，先生願意住岳父家嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言