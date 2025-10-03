快訊

看著爸媽一點一滴變老… 網友嘆：陪伴才是不留遺憾的答案

聯合新聞網／ 綜合報導
孩子長大、父母變老，是生命中無可避免的定律。 示意圖／ingimage
隨著年齡增長，許多子女開始意識到父母不再像過去一樣健壯。近期有網友在Dcard上抒發心情，提到自己身為家中老么，特別能感受到父母逐漸變老的過程，也讓她重新思考該如何面對與調整。

原po回憶，以前父親能開車帶全家環島，如今卻常因腰背痠痛、精神不濟而無法長途駕駛，出遊時需要子女協助換手。母親過去掌管家務、接送與課業輔導，甚至連青春期的保養小知識都親力親為，但現在反而需要孩子幫忙打理生活。這樣的轉變，讓她既不捨又感嘆。

她分享，自己近年來開始為父親購買保健食品，鼓勵多出門運動；也會陪母親做基礎保養，希望能提升父母的生活品質與精神狀態。但她坦言，真正難過的其實是成長後與父母聚少離多，照片一年比一年少，父親不再愛出門，母親也因歲月痕跡漸漸不願拍照，這讓她更想及時彌補。

這篇文章引起許多網友共鳴，有人直言自己也在焦慮父母逐漸衰老，甚至不敢想像失去的那天；也有人認為最實際的方法，就是多回家陪伴、帶父母外出走走，創造更多美好回憶。

更多留言則提醒原po，不論是陪他們運動、規律健康檢查，或是單純的聊天吃飯，子女能做的其實很簡單，「趁父母還能陪伴在身邊，好好珍惜當下，才不會留下遺憾」。

