竹北「吊車大王」胡漢龑同時擁4嬌妻不觸法？ 親揭配偶欄現況

64歲的竹北「吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日開放斥資40億元打造的全新總部「啟德白宮」給民眾參觀，也支援花蓮光復鄉的災後復原清理，投入山貓、怪手與高壓清洗機等支援災區，誓言要幫助完受災戶才會離開。

胡漢龑擁有4名妻子與14名子女，在台灣法律規定一夫一妻制下，他如何能不觸法？據中時新聞網報導，胡漢龑坦承身分證上的配偶欄早已空白20幾年。

胡漢龑透露，有跟老婆們講離婚，也有補償她們，所以身分證上已空白，有生的小孩也全都合法，只是沒有再登記婚姻，所以4名妻子可以同時存在，而且他也都有將所有的小孩撫養成人。

雖然可以和這麼多老婆們共處，但胡漢龑表示，雖然自認體力不錯，是與生俱來的，但自己年紀也已經64歲，不會想要再有第5個老婆了。

聯合新聞網曾報導，胡漢龑指出，自己4位老婆年紀都跟他差不多，他笑稱擁有這麼多位老婆可以「減少社會不幸的悲劇」，甚至連找來的秘書，都把他們的小孩一起從小養到大。