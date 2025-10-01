靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

一名男網友在「PTT男女板」發文抱怨，表示很多女生不論外貌條件如何，當單身男性靠近時，會出現防備姿態，但男生並未做什麼卻被誤解，甚至連外型普通或身材平平的女生，也常會有類似反應，讓他難以接受。

對此，多數人指出，這些反應並非無的放矢，而是因為社會上性騷擾案例層出不窮，許多女性朋友都曾有過不愉快的經驗，因此形成集體防衛心理。網友們認為，與其怪罪女生反應過度，應該正視現實中確實存在的安全疑慮，更直言若有人覺得經常被誤解，或許也該檢視自己的外在表現與互動方式。

另一部分網友則認為，女生的遮擋動作多半是出於自然反應，例如避免走光或維持社交距離，並不針對特定個人。強調這與身材條件無關，即使外型亮眼或胸部豐滿，也會下意識遮掩，這些只是女性保護隱私的習慣動作。搭乘大眾運輸時，不少人本來就不喜歡與陌生人靠得太近，與性別無關，純粹是舒適感的問題。

也有人認為原PO「學女生起身走開」的做法顯得過於幼稚，選擇拉開距離是個人的自由，而以白眼作為回應，反倒凸顯了過度敏感。而當一個人能頻繁注意到女性是否在遮掩胸口，或許正是因為自己的視線落在對方身上，才是真正引發防備的原因。