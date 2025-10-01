快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
現代社會案件層出不窮，出門在外總會多點防備。示意圖／ingimage
現代社會案件層出不窮，出門在外總會多點防備。示意圖／ingimage

捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

一名男網友在「PTT男女板」發文抱怨，表示很多女生不論外貌條件如何，當單身男性靠近時，會出現防備姿態，但男生並未做什麼卻被誤解，甚至連外型普通或身材平平的女生，也常會有類似反應，讓他難以接受。

對此，多數人指出，這些反應並非無的放矢，而是因為社會上性騷擾案例層出不窮，許多女性朋友都曾有過不愉快的經驗，因此形成集體防衛心理。網友們認為，與其怪罪女生反應過度，應該正視現實中確實存在的安全疑慮，更直言若有人覺得經常被誤解，或許也該檢視自己的外在表現與互動方式。

另一部分網友則認為，女生的遮擋動作多半是出於自然反應，例如避免走光或維持社交距離，並不針對特定個人。強調這與身材條件無關，即使外型亮眼或胸部豐滿，也會下意識遮掩，這些只是女性保護隱私的習慣動作。搭乘大眾運輸時，不少人本來就不喜歡與陌生人靠得太近，與性別無關，純粹是舒適感的問題。

也有人認為原PO「學女生起身走開」的做法顯得過於幼稚，選擇拉開距離是個人的自由，而以白眼作為回應，反倒凸顯了過度敏感。而當一個人能頻繁注意到女性是否在遮掩胸口，或許正是因為自己的視線落在對方身上，才是真正引發防備的原因。

大眾運輸 捷運 公車 女生 走光 社交距離

延伸閱讀

騎樓交會肘碰女胸部被告 刑事無罪但社會局認性騷擾裁罰2萬

解鎖已故畫家手機曝光不倫戀！台藝大女教授逼債 元配怒喊「骯髒小三」

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

第一次見女友家長！送7千元禮盒吃飯被催結帳 年收120萬男怒喊高攀不起

相關新聞

靠近就遮胸、坐下就閃 單身男怒喊：女生防備心太誇張

搭捷運或走在路上，不少人可能注意過，女生在陌生男性靠近時，常會下意識將手放在胸口，或刻意與對方保持距離，甚至當有人坐到身邊，就立刻起身離開。這些行為，讓部分男性感到被冒犯，甚至懷疑女生是否「自我感覺良好」。

花之物語／黃麗群｜花它不說話

花藝是對於美的實踐與練習，整理花材的過程中，心靈也得以整理，將繁雜的思緒一一輕放，讓空氣中瀰漫著淡淡的芬芳。聯副特邀五位作家分享他們的花藝絮語，家裡有花，日子便和往常不一樣…… 【精彩語錄】：花它不說話，無論它是否嫌我折墮風流，我反正聽不到……

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【致三十歲的我自己】翁禎翊／天使

「因為是你，才有這樣的意願，也有這樣的能力，讓他能夠回到以前跑跑跳跳的生活。」「你願意相信我們嗎？」

【慢慢讀，詩】路寒袖／亞維儂斷橋佇足

市政廳前的廣場／誰會故意繞道呢？如我／每一張A4的海報／正聲嘶力竭的／迷惑，並招徠路人／我不就是之一？

【當代散文】李寬宏／風過之地

在這個世界上，有些人會因為風而遷徙，有些人則因為風而留下。我想，我是後者……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。