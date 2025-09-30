婚後才知男人「1特質」可嫁 她嘆：老公總說沒時間學

夫妻要維持婚姻和諧，通常要互相體諒，有良性溝通。不過日前有位人妻抱怨，她隨著年紀增長，開始羨慕「家裡願意下廚的男人」，坦言只要她沒有煮菜，家人就得吃外食，而她病倒時，也沒有人能煮營養健康的熱湯給她喝，讓她不禁感慨「老公總說工作沒時間學煮飯」。

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，因為她曾經在外面喝過魚湯食物中毒，上吐下瀉一週，因此自從結婚、有了孩子以後，更認真照顧一家老小的健康飲食，然而她總在生病時，發覺自己沒有人照顧。

原PO指出，有次她病太重了，因為沒有人照顧她，於是她自己起來煮粥，買外食魚湯，而事後跟老公叨念「你可以學幾道基本餐食，這樣你跟孩子就不會在我生病時吃外食了」，而老公卻嗤之以鼻的回應「有什麼好學的？買外食不就好了？上班哪有時間準備？」老公甚至覺得被找麻煩，因此原PO也懶得規勸。

事後她表示，有時候真的會忍不住羨慕家裡有願意下廚的男人。現在她老公跟孩子生病時，還有人煮營養餐，照顧餐食，她坦言也想有此待遇，「我生病時，真的只想喝一碗自己家裡煮的乾淨營養的熱湯，喝完直接吃藥休息，也不用整理」。

文章曝光後，有網友安慰「那是他嫌麻煩，而且他也覺得妳要顧好自己」、「不用難過，就花老公的錢買好吃的營養餐就好了，現在網路訂購都很方便」、「現在男生會下廚的很多啊，煮菜是很有成就感的，妳多鼓勵老公吧」、「所以妳先生連煮粥都不會？只能說妳把他伺候得太好」。