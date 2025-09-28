還我！多年壓歲錢被母花光、女兒怒討 網見真相一面倒挺媽媽

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
紅包、壓歲錢示意圖。圖／AI生成
年幼時被父母收起的壓歲錢（利市錢），有多少人最終能討回？台灣一名母親伸冤指控，年輕時和丈夫努力工作，而且生活節儉，在台北已有2房，準備預留給子女，同時夫妻存有一筆退休養老金，希望不會為子女帶來經濟負擔。但女兒升上大學後，「開始愛漂亮愛打扮，也迷奢侈品」，母親明言不會購買，女兒反駁「那你把我從小到大的壓歲錢還給我」、「那是我的錢，我現在要用了」，當父母表示一早花光後，女兒仍強硬要求「現在就把錢還我」。

人母感嘆女兒的壓歲錢不足30萬新台幣（約7.5萬港元），「老媽留給你的遠超過這壓歲錢」，形容自己「教育孩子教育失敗」。網友紛紛力挺原PO，建議「壓歲錢還給她，房子賣掉，雲遊四海去」、「重點不在於壓歲錢，在於你的女兒怎麼會有這心態，我覺得你給他壓歲錢，把房子收回就好」、「錢給她，畢竟那本來就是她的，而房子當然是自己留住，畢竟那是你們自己的」。

原PO和丈夫努力賺錢

原PO在facebook專頁「靠北婚姻」表示，自己和丈夫育有１子１女，年輕時他們「拼死拼活努力賺錢，從未出國，假日只帶小朋友戶外走走」，目的存錢置業，可以減輕孩子日後負擔，但他們沒有待薄子女，「沒讓他們過苦日子，假日該有的玩樂也盡量滿足」。

預留房給子女

現時他們在台北有2房，已經還清貸款，亦會預留房給子女，「相信這年頭年輕人有1間房，應該是可以少奮鬥幾十年了」，他們更儲有退休養老金，達到財富自由。

女兒追討多年壓歲錢

但最近女兒升上大學，「開始愛漂亮愛打扮，也迷奢侈品」，原PO告知購買奢侈品是不必要的消費，但如果她想購買，就要自己「靠自己雙手努力賺錢去買」，切勿指望父母，女兒卻反駁「那你把我從小到大的壓歲錢還給我」、「那是我的錢，我現在要用了」，原PO聞言大感錯愕，回答一早花光。女生兒生氣稱「別人家的爸媽都幫孩子把壓歲錢存好，未來孩子長大可以有一筆錢使用」、「你居然擅自花用我的錢，你現在就把錢還我」。

原PO感嘆︰你老媽留給你的遠超過這壓歲錢

原PO感嘆壓歲錢不足30萬新台幣（約7.5萬港元），收到長輩的壓歲錢，難道不用包給他們的小孩嗎？「你老媽留給你的遠超過這壓歲錢」、「這麼計較壓歲錢，還是我給你壓歲錢，房子自己留著呢？」。

網友︰房子不要給她，30萬給她

大量網友留言直斥原PO女兒不對，指「直接說壓歲錢都拿去幫你買房不就好了」、「對小孩子太好了，把房子賣掉，自己四處玩，不懂得恩典，叫她自己去打拼了」、「房子不要給她，30萬給她」、「不知感恩，對她太好了」。更有人認為的確壓歲錢應該屬於小孩子，但父母負責家庭開支，動用壓歲錢無可厚非，原PO已經為女兒買房，價值比多年的壓歲錢還多。

文章授權轉載自《香港01》

