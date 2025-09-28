男生聚會為何總要帶女友？她直呼壓力爆棚 網曝心態：想炫耀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不明白為何男生的聚會，卻總是習慣帶著女友同行。示意圖／Ingimage
原PO不明白為何男生的聚會，卻總是習慣帶著女友同行。示意圖／Ingimage

近日，有一名女網友在Dcard上發文，表示自己不太明白為何男生的聚會，卻總是習慣帶著女友同行，並直言：「難道說懂得迎合對方生活圈的，才是好的另一半嗎？」

原PO坦言，自己非常需要獨處空間，就算聚會裡全是熟人，參加這類活動依然讓她感到壓力倍增。她不解，明明只是男友朋友間的聚會，為何自己也得一同出席，甚至質疑若未現身，男友會不會因「沒帶伴侶」而覺得沒面子。

原PO進一步表示，自己不愛喝酒、也沒有共同話題，與其在現場無所適從，不如留在家做喜歡的事。她也直言，男性聚會裡女友不在，難道不會玩得更盡興嗎？雖然是情侶，彼此的交友圈「各過各的」難道不行嗎？

貼文一出引來熱議，「有些是炫耀心態」、「就跟牽跑車、換新手機、手錶一樣，不帶出去給兄弟們秀個滿臉會對不起自己，因為女友越正，間接代表自己很有實力」、「如果我女朋友長得像張員瑛或像舒華，就是下跪我也拜託她一起來聚會」。

還有網友表示，「不要給男生貼標籤好嗎」、「妳有遇過一定要帶男友的女生來參加閨密聚餐的嗎？有些情侶真的就是分不開」、「跟性別無關，我也有那種明明是女生聚會，卻『每次』都要帶男友來的女生朋友，有夠討厭」。

