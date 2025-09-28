考上第一志願卻不快樂？ 竹科家庭女兒告白：我想要呼吸的空間

「他們的要求並沒有減少，反而開始計畫下一步，讓我看不到真正的自由」，一名女網友在論壇表示，父母忙碌於工作，可是對她與弟弟的成績要求極高，讓她至近日仍須埋首於書本與練習題到深夜。該名網友形容這像是與時間賽跑，她也說覺得考上第一志願高中成就感很短暫，並且讀書彷彿不是為了夢想而是要滿足期待，期盼有天能勇於向父母表達想要的生活。

原PO在Dcard以「出生在菁英家庭讓我壓力好大」為題發文表示，出生在菁英家庭像是她無形的枷鎖，自己的父母是竹科工程師，並且在繁忙的工作外，也極要求成績，成長過程中家裡話題不離學業和分數，放學後吃完晚餐，接著就是直至深夜的補習功課、練習題、書本。她也在文章開頭說，自己的處境像是活在他人期待裡。

原PO說有時和弟弟寫功課到凌晨1點，當眼睛又酸又澀時，「只要表現出一點疲倦，爸媽的眼神就會透出失望和焦躁」。她也提及父母總說是為了她和弟弟的未來，能進入最好的學校、有最好的選擇，「這樣的期望對我來說像一座高牆」。原PO說同學在週末能看電影和運動，自己僅能在書桌上與時間賽跑。

原PO表示，她和弟弟分別考上了竹女、竹中，然而考上的那刻成就感很短暫，接續而來的是疲憊與空洞。父母要求並未減少，即使成績達標仍開始計畫下一步，讓原PO感覺眼前沒有真正自由，彷彿讀書不是為了夢想而是為了期待。「不是只有分數和排名，而是可以呼吸的空間與真正的快樂」，原PO提及一直將壓力放心裡，她期望能告訴爸媽自己想要的生活。

有網友寬慰原PO，「為妳感到心疼，完全能理解妳的感受，建議跟父母談談妳目前內心的感受，不用怕被責備或是怕無法解決問題，只要表達出來就朝解決問題推進一步了」、「要高中生知道自己想要什麼好像太難，所以妳就先別想那麼多吧，自由什麼的真的不是普通人能想的，妳以後還不是得工作賺錢、努力存錢退休，那不也是被剝奪自由嗎？大部分的人生下來真的都身不由己呀」。

有人則質疑原PO文中提及的菁英定義，「竹科工程師家庭我覺得還不算精英欸，就只是領比較多的打工人」、「妳被妳的家長騙了，他們不是真正的菁英，但他們期盼妳去成為。妳被生下來只是去完成他們未完成的夢而已，世俗裡的成功人士，妳沒有時間探索自己要的是什麼，說不定一輩子打工妳也能得到快樂，反抗跟認識自己是妳的人生課題」。

也有網友分享並非出生於菁英家庭的處境，「我出生在底層家庭，我壓力也很大，還沒資源」、「我也是竹女的畢業的，但父母連高中都沒有讀完。從小到大沒上過才藝班，課內補習班還要央求才能夠去（我爸的個性是要我列出計劃說明才可以），高中時就在接零星家教還有去麵店打工，在竹女的時候都很羨慕父母聰明生活無憂的的同學」。