尪講求精準「挑剔到公厘」！嗆妻科技業都這樣 慘被同行打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，老公是科技業硬體研發工程師，凡事講求「精準與CP值」，就連小孩推車的事情，老公都不容許一點出錯空間，讓她相當心煩。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，老公是科技業硬體研發工程師，凡事講求「精準與CP值」，就連小孩推車的事情，老公都不容許一點出錯空間，讓她相當心煩。示意圖／Ingimage

夫妻婚後難免會因為習慣不同而發生摩擦，一名女網友分享，老公是科技業硬體研發工程師，凡事講求「精準與CP值」，就連小孩推車的事情，老公都不容許一點出錯空間，讓她相當心煩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「好奇科技業的老公都會這樣嗎？」為題，指出自己本身是理工背景，任職於營造業，老公則是科技業硬體工程師。每當要花錢或購物時，老公就變得相當龜毛。她舉例，像住家裝潢，老公挑剔到「公釐」等級，就連小孩出國用的推車，老公也嫌她列的規格「不夠精準」，還要求她思考更省錢且符合需求的選項。

這名女網友進一步說明，老公稱科技業沒有出錯空間，更列舉AI、蘋果、輝達公司之所以能做出完美產品，就是一群「刁鑽、討人厭的人」不停找問題，良率才被這樣的性格逼出來，因為失誤就可能打掉整條產線，讓公司造成重大損失，讓她困惑表示「科技業的訓練背景真的都那麼不近人情嗎？還是他比較病態？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「工作上確實是沒什麼犯錯空間，犯錯的成本基本上沒人能承擔，尤其要大規模量產的產品，但生活不是工作…」、「把工作習慣帶回家庭或是影響到生活，其實蠻糟的」、「沒這回事，我就是輝達的員工，但上班時的嚴謹，不會跟我生活上的鬆弛有任何關係，純粹他有病罷了」、「沒有，是他自己個性的問題」、「生活像是在工作，太累了吧！」。

