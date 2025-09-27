婚禮還沒辦就想分？網議6大婚前導火線 出現「這問題」就該快踩煞車



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「婚前導火線」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大婚前導火線。

許多人將婚姻視為愛情的理想結局，但即便已決定攜手一生，仍可能因各種矛盾而動搖原本的承諾。究竟在結婚前有哪些導火線可能會讓雙方不滿，甚至導致感情生變、破裂呢？就讓我們一起來看看吧！

「婚禮籌備」事項繁雜易發現價值觀落差 發現「伴侶不忠」應及時止損

▲ 網友熱議TOP6婚前導火線網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上「婚前導火線」相關的討論，發現以「婚禮籌備問題」最容易引爆準新人們爭吵。舉辦一場婚禮的準備事項繁雜，舉凡婚紗拍攝、場地形式及宴客安排等，都仰賴情侶間溝通，雙方難免在頻繁的討論中產生摩擦，若價值觀落差過大，甚至可能因此而分手。

有網友以「我不嫁你了」為題發文，分享在婚禮籌備過程中，男方「想省錢用手機拍婚紗」、「不願給聘金，卻覬覦女方嫁妝」及「拒絕依女方家傳統辦流水席」等事蹟，讓發文者十分不滿，最終決定退婚，直言「我寧願繼續單身」。

另一位網友發文寫道「開始籌備婚禮後，不想婚了」，指出從聘金、場地至婚紗等婚禮事項都無法與男友達成共識，覺得對方簡樸低調的個性與自己對婚禮的期待不符，許多人留言「你們金錢觀我感覺就是超不合」、「價值觀差異太大了」，點出根本原因就是價值觀的不同。

而不少人也因在婚前「發現伴侶不忠」而分手，如有網友發文分享朋友「交往12年婚前被劈腿了」，引起熱烈討論，許多人留言鼓勵原本PO轉念，安慰道「恭喜，在結婚前分了渣男」、「婚前發現是最好的，結下去更痛苦」，認為在婚前便發現是不幸中的大幸。

也有網友苦惱發文，提到自己發現快結婚的男友長期至東南亞買春，但「婚紗拍了、喜帖放了」，讓她難以決定是否該分手。

對此，留言區一面倒支持該取消婚禮，網友勸道「婚前就不忠誠的男人，會是王子還是滿口謊言的渣男？不要用人生去賭，因為你輸不起」，直言婚前發現被背叛雖然痛苦，但至少能避免未來更大的傷害。

婚後的「小孩生養問題」也常是造成情侶們在婚前分手的導火線，從是否要生孩子、孩子從哪一方的姓氏，乃至教養方式等課題，都需雙方達成共識。不少情侶會因對生子想法不同而爭執，如有女網友分享男友在求婚成功後提出想生小孩，但因自己並不想生子，兩人最終分手；也有網友想與未婚夫分手，因為「我奔三十想生小孩，但他不想」。

另一位網友則是在交往前便已和男友說好孩子要從母姓，直到準備結婚、要立婚前協議書時，男方才臨時反悔，讓她憤而提出分手，許多留言大讚發文者當機立斷，不會因已決定結婚而放棄自己的堅持。

除了以上問題外，「買房與居住問題」、「婚前協議問題」及「生活習慣不同」等因素都可能導致婚前分手。雖然婚前分手聽來遺憾，但同時亦是讓情侶們及早發現雙方差異、避免婚後爭執加劇的契機，及早發現問題、勇敢踩下煞車，或許才是邁向幸福的另一種方式。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婚前導火線」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/01~2025/09/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

