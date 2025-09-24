小孩老是把鑰匙弄丟？母崩潰求助 網勸：直接掛在脖子上

孩子丟三落四，家長究竟該怎麼處理？有位媽媽無奈表示，家中小孩幾乎三天兩頭弄丟鑰匙，甚至還曾打電話回報「掉到水溝裡」，讓她差點氣昏頭。貼文曝光後，網友們分享各種防丟妙招，還有人勸她「直接掛在脖子上」。

原PO在「mobile01」論壇上表示，孩子不僅出門買東西會把鑰匙搞丟，就連放在書包裡也會憑空「消失」，搞得她工作忙碌之餘還得分心善後。先生則主張「大人偶爾也會掉東西，不必太苛求」，甚至提議直接換電子鎖，免得孩子再被鎖在門外，不過原PO認為這只是治標不治本，仍希望小孩能養成好習慣。

不少網友建議把鑰匙變大、變固定，例如縫在書包上、或用鋼絲伸縮扣勾著；也有人提到老派又有效的「掛脖子」，笑說「這就是所謂的鑰匙兒童」、「小時候一路掛脖子長大，到青春期才抗議換成鑰匙圈，想想都會怕」。

也有人認為，與其費心提醒，不如直接換成電子鎖，雖然指紋辨識對手汗族不太友善，但還有臉部或靜脈感應等選項。有家庭更因長輩常忘記密碼，最後改裝人臉辨識系統，方便又直接。

不過，部分家長則強調，重點在於養成習慣，例如規定鑰匙只能放在書包特定夾層，或讓孩子自行承擔忘帶的後果。感嘆就算換了電子鎖，若沒有改善丟三落四的毛病，長大後還是可能將手機或錢包也用不見。