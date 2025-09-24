快訊

小孩老是把鑰匙弄丟？母崩潰求助 網勸：直接掛在脖子上

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO小孩總是把鑰匙搞丟。示意圖／ingimage
孩子丟三落四，家長究竟該怎麼處理？有位媽媽無奈表示，家中小孩幾乎三天兩頭弄丟鑰匙，甚至還曾打電話回報「掉到水溝裡」，讓她差點氣昏頭。貼文曝光後，網友們分享各種防丟妙招，還有人勸她「直接掛在脖子上」。

原PO在「mobile01」論壇上表示，孩子不僅出門買東西會把鑰匙搞丟，就連放在書包裡也會憑空「消失」，搞得她工作忙碌之餘還得分心善後。先生則主張「大人偶爾也會掉東西，不必太苛求」，甚至提議直接換電子鎖，免得孩子再被鎖在門外，不過原PO認為這只是治標不治本，仍希望小孩能養成好習慣。

不少網友建議把鑰匙變大、變固定，例如縫在書包上、或用鋼絲伸縮扣勾著；也有人提到老派又有效的「掛脖子」，笑說「這就是所謂的鑰匙兒童」、「小時候一路掛脖子長大，到青春期才抗議換成鑰匙圈，想想都會怕」。

也有人認為，與其費心提醒，不如直接換成電子鎖，雖然指紋辨識對手汗族不太友善，但還有臉部或靜脈感應等選項。有家庭更因長輩常忘記密碼，最後改裝人臉辨識系統，方便又直接。

不過，部分家長則強調，重點在於養成習慣，例如規定鑰匙只能放在書包特定夾層，或讓孩子自行承擔忘帶的後果。感嘆就算換了電子鎖，若沒有改善丟三落四的毛病，長大後還是可能將手機或錢包也用不見。

鑰匙 小孩 收納 兒童收納

要逛街男友就臭臉、想買包被碎念 妹子怨：情侶出國真的是照妖鏡

朋友、情侶一起出國時，難免會遇到意見不合的時候。日前有位女網友發文抱怨，她跟男友找到工作後，第一次一起出國，原以為可以創造美好回憶，但男友種種行為讓她不滿，像是在逛街時臭臉，在她要買名牌包時，一直罵「亂花錢、不省錢」，讓原PO氣炸表示「情侶出國真的是照妖鏡」。

她產後大出血老公卻「睡到翻白眼」 過來人勸：要嫁對人

台灣生育率低迷，許多家庭考量到經濟負擔或者感情問題，不願意生孩子。日前有位女網友表示，她以過來人的身份，分享多年來的觀察，第一是「大家養得起孩子嗎？」第二則是「另一半是否知道他要開始承擔責任？」貼文曝光後，許多網友大喊認同。

昔怨婆婆「不會教小孩」 宅女小紅當媽後自打臉：以後媳婦不能怪我

不好的生活習慣會給同住家人帶來很大的困擾，若一直死性不改，也會影響家庭和諧。作家宅女小紅最近在臉書分享一段「與婆婆和解」的心路歷程，坦言自己過去常抱怨婆婆，把兒子養成一個「少爺」，燈和冷氣不關、杯盤亂放，甚至飲料喝到剩下一點點也要冰回冰箱。不過沒想到，當她自己當了媽媽後才發現「自己錯了」，這些壞習慣根本「天天教也沒用」。

生一胎給10萬 陳菁徽徐巧芯正面回應！如何真正減輕育兒恐懼？網還想要這些

行政院週四（9/18）通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，婦產科醫師出身的國民黨立委陳菁徽給予肯定。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

