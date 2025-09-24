要逛街男友就臭臉、想買包被碎念 妹子怨：情侶出國真的是照妖鏡

朋友、情侶一起出國時，難免會遇到意見不合的時候。日前有位女網友發文抱怨，她跟男友第一次一起出國，原以為可以創造美好回憶，但男友種種行為讓她不滿，例如在逛街時臭臉，在她要買名牌包時，一直罵「亂花錢、不省錢」，讓原PO氣炸表示，「情侶出國真的是照妖鏡」。

原PO在Dcard發文表示，她跟男友從學生時期就在一起至今4年了，這次是他們出社會後第一次一起出國旅遊，選了彼此都沒去過的韓國，想要創造共同美好回憶，然而事與願違。首先，他們並沒有特別安排行程時間，然而原PO在化妝時，男友在旁邊施加壓力，「只能給妳30分鐘化妝喔」，讓她感覺心情很差。

原PO表示，男友平常不喜歡逛街就算了，出國也一樣，只要她一走進百貨公司或免稅店，對方就開始擺臉色，臭臉問「還要多久？明明沒什麼好看的」，讓她無奈地說「整個有夠掃興」。

最後的引爆點是她想買一款名牌包，原本想說辛苦工作很久，出國買一個紀念品犒賞自己，沒想到男友竟然當場碎念，「妳在亂花錢，不會省錢」，原PO被講到自我懷疑，只好放棄。回飯店跟閨密抱怨，反而是閨密鼓勵她，「這是妳自己賺的錢，為什麼不能買喜歡的東西？」於是隔天原PO回去買下那款名牌包，並總結「情侶出國真的是照妖鏡！」

文章曝光後，有內行網友客觀分析「時間控制雙方要各退一步，不是說沒有設定出門時間，就不用在乎對方感受。金錢部分，如果是妳花自己的錢買包，那男友真的不行。最後是行程部分，如果男友在台灣就不喜歡逛街，妳有逛街需求，雙方就好好討論行程，如果他沒意見，對行程都交給妳安排，到了當地還臭臉，那真的不行」；也有過來人分享自己經驗，「我都會跟老公在前一天先說出門時間點，自己抓起床跟梳妝打扮的時間」。