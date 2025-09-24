她產後大出血老公卻「睡到翻白眼」 過來人勸：要嫁對人

台灣生育率低迷，許多家庭考量到經濟負擔或者感情問題，不願意生孩子。日前有位女網友表示，她以過來人的身份，分享多年來的觀察，第一是「大家養得起孩子嗎？」第二則是「另一半是否知道他要開始承擔責任？」貼文曝光後，許多網友大喊認同。

一名女網友在Dcard發文表示，政府一直鼓吹大家生孩子，但家庭通常會面對兩個問題，第一是經濟條件養得起嗎？第二是另一半是否知道他要承擔的責任？她以多年的觀察，分享實際經歷，並點出「另一半的責任感跟錢無關，當然家底厚一點會更好」。

原PO表示，她當時剖腹產完大出血，等情況好一些，轉回一般病房的那天，護理師交代她老公要觀察妻子狀況、幫忙擦汗，還要注意呼吸、心跳是否正常，沒想到老公靠到旁邊的沙發後，立刻快速睡著，還打呼影響到隔壁剛生完雙胞胎的產婦休息。

原PO指出，隔壁床上的產婦跟她同天剖腹產，對方的老公一整晚全程照顧，而病房的護理長因為整個生產過程都看在眼裡，因此巡房時，發現她老公睡到翻白眼，當下立刻拿手中夾板打老公屁股，並大聲喝斥「你太太低血壓，心跳低於60，現在還在輸血，剛剛你進來我交代你什麼，全忘了嗎？」沒想到老公不只完全忘記，還回應「我很累」。

她回想當時自己被推進手術室時，老公一臉沒睡醒，很不情願被逼著跟進開刀房，不禁坦言「這些奇葩行為，現在想起，我都覺得我當下為何可以忍耐？」最後她總結，生小孩是一個對雙方的考核點，嫁的是人還是鬼，從孩子生下的那瞬間，這塊遮羞布也掀開了。

文章曝光後，許多人認同表示，「生小孩時，先生的陪伴真的很重要」、「我也是生完小孩才知道婆家跟老公的真面目」、「真是辛苦妳了，產後大出血是會死人的，真的有可能會讓媽媽用自己的命換孩子，感覺妳老公完全不懂」；還有過來人分享自己老公的行為，「我是臨時剖腹產，小孩抱出來後，我老公只看一眼就追問『媽媽呢？媽媽呢？』然後我站起來惡露沿著大腿流向地板，他蹲下來幫我擦拭，我就覺得我沒有嫁錯人」、「我自然產生不出來時，剖腹產出產房，護理人員在找家屬，結果老公跑去吃滷肉飯不見人影」。