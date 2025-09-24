昔怨婆婆「不會教小孩」 宅女小紅當媽後自打臉：以後媳婦不能怪我

不好的生活習慣會給同住家人帶來很大的困擾，若一直死性不改，也會影響家庭和諧。作家宅女小紅最近在臉書分享一段「與婆婆和解」的心路歷程，坦言自己過去常抱怨婆婆，把兒子養成一個「少爺」，燈和冷氣不關、杯盤亂放，甚至飲料喝到剩下一點點也要冰回冰箱。不過沒想到，當她自己當了媽媽後才發現「自己錯了」，這些壞習慣根本「天天教也沒用」。

宅女小紅以「與婆婆和解 和媳婦道歉」為題，透露自己曾經怨懟過婆婆，「在如此平凡的家庭中還能養出一個少爺」。她細數丈夫的壞習慣，包括不會隨手關燈和冷氣，東西吃完杯盤就放桌上，飲料喝剩一點為了不想做回收又冰回冰箱。

更令人生氣的是，丈夫洗碗時會「洗一個碗壓一次洗碗精」，洗完後菜瓜布不擠乾。宅女小紅提到，當她向別人抱怨時，「會有人說至少他會洗」，讓她聽完更加生氣，也曾經忍不住怨過婆婆「到底會不會教小孩」。

後來當了媽媽，才領悟到自己的想法有錯，因為「同樣的事天天教也沒用」。宅女小紅表示，自己的孩子從不關燈，連要睡了也要躺在床上叫爸爸去關；衣服脫下來就隨手一丟；吃完東西包裝絕對丟在桌上，「不要說麵包屑食物殘渣了，連那麼大一個包裝袋都視而不見」。

宅女小紅提到，就算牛奶杯被她「強力取締」後，孩子會拿去流理台放著，但次子怎樣都不肯洗，長子則是洗不乾淨，「倒著晾時都還會滴出白色的水」。她只能買「用壓的」的洗髮精給孩子，倘若買「倒著擠」的那種，一大瓶大概一禮拜就被他們擠完，「但沒有愛洗頭哦！只是一直擠著玩，進廁所半小時身體都乾的，洗髮精擠掉半罐」。

此外，家裡櫃子永遠打開不關，宅女小紅曾經嚴格到半夜會把孩子叫起來關門，但依舊沒改善，脫下來的衣服一樣丟滿地，「在床頭放了籃子讓他們放睡衣，結果籃子永遠是全家最乾淨的地方」。她無奈笑說「至少工程師（老公）會堆在旁邊的椅子上」。

宅女小紅感嘆，「以後我的媳婦一定也會怪我不會教吧，真的不怪我，我也不怪婆婆了，是他們一家人都是豬八戒王八蛋啊」。

這篇貼文引發大批媽媽共鳴，「一切都是因為父系基因太強大」、「吃完飯要收自己托盤跟碗去水槽，碗要泡水，托盤要洗擦乾淨放回餐桌。我從幼兒園訓練到國中，老大上國三時終於不用提醒而自己做到了，吃完飯要收碗這條路我走了八年」、「我是覺得冷氣不關還好，是既然開冷氣了就把窗戶、門都關上很難嗎」、「好像看到自己的生活」、「有沒有可能⋯因為孩子看他爸爸也都是這樣的，所以有樣學樣呢」。