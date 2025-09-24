快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

聽新聞
0:00 / 0:00

昔怨婆婆「不會教小孩」 宅女小紅當媽後自打臉：以後媳婦不能怪我

聯合新聞網／ 綜合報導
作家宅女小紅表示，自己曾抱怨丈夫生活習慣不好是因為婆婆不會教，知道自己生了兩個兒子，才發現有些人根本「天天教也沒用」。 示意圖／Ingimage
作家宅女小紅表示，自己曾抱怨丈夫生活習慣不好是因為婆婆不會教，知道自己生了兩個兒子，才發現有些人根本「天天教也沒用」。 示意圖／Ingimage

不好的生活習慣會給同住家人帶來很大的困擾，若一直死性不改，也會影響家庭和諧。作家宅女小紅最近在臉書分享一段「與婆婆和解」的心路歷程，坦言自己過去常抱怨婆婆，把兒子養成一個「少爺」，燈和冷氣不關、杯盤亂放，甚至飲料喝到剩下一點點也要冰回冰箱。不過沒想到，當她自己當了媽媽後才發現「自己錯了」，這些壞習慣根本「天天教也沒用」。

宅女小紅以「與婆婆和解 和媳婦道歉」為題，透露自己曾經怨懟過婆婆，「在如此平凡的家庭中還能養出一個少爺」。她細數丈夫的壞習慣，包括不會隨手關燈和冷氣，東西吃完杯盤就放桌上，飲料喝剩一點為了不想做回收又冰回冰箱。

更令人生氣的是，丈夫洗碗時會「洗一個碗壓一次洗碗精」，洗完後菜瓜布不擠乾。宅女小紅提到，當她向別人抱怨時，「會有人說至少他會洗」，讓她聽完更加生氣，也曾經忍不住怨過婆婆「到底會不會教小孩」。

後來當了媽媽，才領悟到自己的想法有錯，因為「同樣的事天天教也沒用」。宅女小紅表示，自己的孩子從不關燈，連要睡了也要躺在床上叫爸爸去關；衣服脫下來就隨手一丟；吃完東西包裝絕對丟在桌上，「不要說麵包屑食物殘渣了，連那麼大一個包裝袋都視而不見」。

宅女小紅提到，就算牛奶杯被她「強力取締」後，孩子會拿去流理台放著，但次子怎樣都不肯洗，長子則是洗不乾淨，「倒著晾時都還會滴出白色的水」。她只能買「用壓的」的洗髮精給孩子，倘若買「倒著擠」的那種，一大瓶大概一禮拜就被他們擠完，「但沒有愛洗頭哦！只是一直擠著玩，進廁所半小時身體都乾的，洗髮精擠掉半罐」。

此外，家裡櫃子永遠打開不關，宅女小紅曾經嚴格到半夜會把孩子叫起來關門，但依舊沒改善，脫下來的衣服一樣丟滿地，「在床頭放了籃子讓他們放睡衣，結果籃子永遠是全家最乾淨的地方」。她無奈笑說「至少工程師（老公）會堆在旁邊的椅子上」。

宅女小紅感嘆，「以後我的媳婦一定也會怪我不會教吧，真的不怪我，我也不怪婆婆了，是他們一家人都是豬八戒王八蛋啊」。

這篇貼文引發大批媽媽共鳴，「一切都是因為父系基因太強大」、「吃完飯要收自己托盤跟碗去水槽，碗要泡水，托盤要洗擦乾淨放回餐桌。我從幼兒園訓練到國中，老大上國三時終於不用提醒而自己做到了，吃完飯要收碗這條路我走了八年」、「我是覺得冷氣不關還好，是既然開冷氣了就把窗戶、門都關上很難嗎」、「好像看到自己的生活」、「有沒有可能⋯因為孩子看他爸爸也都是這樣的，所以有樣學樣呢」。

婆婆 媳婦

相關新聞

昔怨婆婆「不會教小孩」 宅女小紅當媽後自打臉：以後媳婦不能怪我

不好的生活習慣會給同住家人帶來很大的困擾，若一直死性不改，也會影響家庭和諧。作家宅女小紅最近在臉書分享一段「與婆婆和解」的心路歷程，坦言自己過去常抱怨婆婆，把兒子養成一個「少爺」，燈和冷氣不關、杯盤亂放，甚至飲料喝到剩下一點點也要冰回冰箱。不過沒想到，當她自己當了媽媽後才發現「自己錯了」，這些壞習慣根本「天天教也沒用」。

生一胎給10萬 陳菁徽徐巧芯正面回應！如何真正減輕育兒恐懼？網還想要這些

行政院週四（9/18）通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，婦產科醫師出身的國民黨立委陳菁徽給予肯定。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【今文觀止 卷2】張作錦／胡鐵花：大清官吏，胡適父親，歷割台悲劇

駐守台東一隅，同有「孤臣無力可回天」之嘆；胡適曾隨父住任所，自認台東是「第二故鄉」。

黃珠玉／美髮院是一部檢測儀

美髮院也能是一部檢測儀，檢測一個人的心態。

【生活點滴】魏德瑜／喜劇演員

關於保持「好心情」這件事，在我的心中有個狂想小劇場，任我編排劇情、換位思考、角色扮演，能在霎那間幫助我把苦情戲演成了喜劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。