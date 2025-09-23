快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聽新聞
0:00 / 0:00

未婚夫家人逼學做年菜、開身材玩笑 她最後因1事崩潰分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為未婚夫一家對她不尊重，且另一半未能好好維護她，因此決定分手。圖片來源／ingimage
一名女網友因為未婚夫一家對她不尊重，且另一半未能好好維護她，因此決定分手。圖片來源／ingimage

結婚是人生大事，必須謹慎考慮。日前有位女網友表示，她跟未婚夫分手了，原因是男方家人對她不尊重，除了男方爸爸一直要她學做年菜給家人吃以外，還會開身材玩笑，男方媽媽則是一直在背後說原PO壞話，讓她不堪其擾，最後無奈地表示，「我們分手了，希望我那種無助又失望的感覺，大家不要體會到」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己跟未婚夫在一起三年了，當初是以結婚為前提交往的，不過男方家人對她十分不尊重，只好請未婚夫盡可能跟家人溝通。原本她覺得無所謂，但其實身體默默承受壓力，直到有天發燒，加上氣喘發作，直接引發「過度換氣症候群」，才出現雙方分手的爆點。

當天原PO發燒加上過度換氣，未婚夫剛下班看到後很緊張，但沒有第一時間帶她去醫院，反而去找爸爸，結果男方爸爸聽到原PO發燒38.9度後，竟說「這溫度還好啊？」沒想到未婚夫聽了後也相信不嚴重，還問「妳還需要去醫院嗎？」這讓原PO坦言，「我瞬間感覺到，什麼是自己身體脆弱時，自主權在別人手裡的感受」。

事後她發現，未婚夫開始無腦包庇他家人，這才決定要分手，結束這段感情。原PO呼籲網友，「如果大家也處於跟我一樣，對方家人跟妳處不好，或是人品有問題，可以試著想看看我的處境，對方是否只會乖巧聽從父母判斷，或者自身無判斷能力，希望大家都不要體會到我那種無助又失望的感覺」。

文章曝光後，許多網友安慰她，「恭喜妳離開他了，還好止損了」、「妳做得很好，勇敢離開一段有毒的關係」、「離開不適合自己的人，以免結婚後悔」、「真心恭喜妳，實在太棒了！」、「還好妳離開了，不然後面處理不完」、「妳很幸運在婚前清醒，我前陣子才剛離開像詐騙集團一般的前夫家」。

未婚夫 分手

延伸閱讀

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

相關新聞

未婚夫家人逼學做年菜、開身材玩笑 她最後因1事崩潰分手

結婚是人生大事，必須謹慎考慮。日前有位女網友表示，她跟未婚夫提分手了，原因是男方家人對她不尊重，除了男方爸爸一直要她學年菜做給家人吃以外，還會開身材玩笑，男方媽媽則是一直在背後說原PO壞話，事後她不堪其擾，表示「我們分手了，希望我那種無助又失望的感覺，大家不要體會到」。

【聯副文訊】聯副／文化部「第47次中小學生讀物選介」書單揭曉

文化部公布2025年「第47次中小學生讀物選介」評選結果，由24位專家學者組成評審團，自3336種參選讀物中精選出623種推介讀物，其中包含15種國家語言作品及70種評審特別推薦的「精選之星」，以社會議題、台灣原創、兒少身心三大關鍵詞串連獲選書籍。

【慢慢讀，詩】陳黎／AI挖掘出土的《小宇宙》十首

一整個午後，池水／把天空的藍／全默寫成倒裝句……

【美學系列】蔣勳／如果，悉達多

有一個夜晚，悉達多聽到銀河裡星辰湧動的聲音。那是夏天快要結束的時候，星辰會彼此告別，在浩瀚的宇宙，他們相聚，而後分離……

【野上野下】包子逸／鐵漢柔情

一台怪手鏗啷啷壓過馬路，路人都在看那些乘著怪手去旅行的大型蓬鬆娃娃。風塵僕僕的娃娃們身上積了層厚厚塵灰，看起來十分克難，...

【婚姻故事】明妙／底線

這樁婚姻在婚前就已備受考驗，她家貧，又是嫁長子，婆家對長媳的期待，她無一項讓人滿意。婆家開出各種條件刁難，最後因為先生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。