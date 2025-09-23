未婚夫家人逼學做年菜、開身材玩笑 她最後因1事崩潰分手

結婚是人生大事，必須謹慎考慮。日前有位女網友表示，她跟未婚夫提分手了，原因是男方家人對她不尊重，除了男方爸爸一直要她學做年菜給家人吃以外，還會開身材玩笑，男方媽媽則是一直在背後說原PO壞話，讓她不堪其擾，最後無奈地表示，「我們分手了，希望我那種無助又失望的感覺，大家不要體會到」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己跟未婚夫在一起三年了，當初是以結婚為前提交往的，不過男方家人對她十分不尊重，只好請未婚夫盡可能跟家人溝通。原本她覺得無所謂，但其實身體默默承受壓力，直到有天發燒，加上氣喘發作，直接引發「過度換氣症候群」，才出現雙方分手的爆點。

當天原PO發燒加上過度換氣，未婚夫剛下班看到後很緊張，但沒有第一時間帶她去醫院，反而去找爸爸，結果男方爸爸聽到原PO發燒38.9度後，竟說「這溫度還好啊？」沒想到未婚夫聽了後也相信不嚴重，還問「妳還需要去醫院嗎？」這讓原PO坦言，「我瞬間感覺到，什麼是自己身體脆弱時，自主權在別人手裡的感受」。

事後她發現，未婚夫開始無腦包庇他家人，這才決定要分手，結束這段感情。原PO呼籲網友，「如果大家也處於跟我一樣，對方家人跟妳處不好，或是人品有問題，可以試著想看看我的處境，對方是否只會乖巧聽從父母判斷，或者自身無判斷能力，希望大家都不要體會到我那種無助又失望的感覺」。

文章曝光後，許多網友安慰她，「恭喜妳離開他了，還好止損了」、「妳做得很好，勇敢離開一段有毒的關係」、「離開不適合自己的人，以免結婚後悔」、「真心恭喜妳，實在太棒了！」、「還好妳離開了，不然後面處理不完」、「妳很幸運在婚前清醒，我前陣子才剛離開像詐騙集團一般的前夫家」。

商品推薦