聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為公婆想抱孫，才決定備孕，但努力2年都沒有結果，就連人工受孕也失敗，沒想到公公竟說「妳生不出小孩是因為福報不夠」，讓她超傻眼。示意圖/Ingimage
一名女網友因為公婆想抱孫，才決定備孕，但努力2年都沒有結果，就連人工受孕也失敗，沒想到公公竟說「妳生不出小孩是因為福報不夠」，讓她超傻眼。示意圖/Ingimage

結婚後有打算生小孩嗎？一名女網友表示原本沒有打算生小孩，但因為公婆想抱孫，才決定備孕。努力2年都沒有結果，就連人工受孕也失敗，沒想到公公竟說「妳生不出小孩是因為福報不夠」，讓她超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「公公說我生不出來是福報不夠」為題，指出自己和老公結婚5年，本來沒有生小孩的計畫，但因為老公是家中獨子，加上公婆想抱孫，才開始決定備孕，結果努力了2年都沒有成功，公婆甚至出錢讓他們做試管，結果做了2次也失敗，讓她身心俱疲。

原PO進一步說明，公公認為是她「福報不夠」才生不出小孩，要求改善自身缺點，讓她坦言「這樣的觀念讓我很想吐」。所幸老公站在她這邊，當場和爸爸吵起來，雖然公公事後解釋是希望他們「做人更好，才能心想事成」，但她聽來還是相當傷人。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「那就不要生了，講這些話的人不配有後代，他老婆當初怎麼不多生幾個男的？在那邊指揮別人的子宮真的很噁心」、「覺得妳遠離公公一年，也許很快就會有好消息了，看到他們可能都是一個壓力」、「如果生出來的小孩是跟他們家姓，那明顯是他家福報不夠」、「跟他說他兒子福報也不夠，他家福報不夠才會沒有後代」、「生不出來才是福報，人生快樂又自在」、「是公公想要但沒有，表示是公公福報不夠」。

福報 公公 老公 公婆 結婚

未婚夫家人逼學做年菜、開身材玩笑 她最後因1事崩潰分手

結婚是人生大事，必須謹慎考慮。日前有位女網友表示，她跟未婚夫提分手了，原因是男方家人對她不尊重，除了男方爸爸一直要她學年菜做給家人吃以外，還會開身材玩笑，男方媽媽則是一直在背後說原PO壞話，事後她不堪其擾，表示「我們分手了，希望我那種無助又失望的感覺，大家不要體會到」。

備孕2年、嘗試2次試管都失敗...她身心俱疲遭公公嫌1句 眾人看傻

