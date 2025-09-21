快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

台南生活每月1萬夠不夠？父母憂孩子省吃儉用 網：餓不死但難享受

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO擔心一個月1萬，是否不夠應付孩子在台南的生活開銷。示意圖／Ingimage
原PO擔心一個月1萬，是否不夠應付孩子在台南的生活開銷。示意圖／Ingimage

近日，有一名女網友在Dcard上發文，提到自家小孩在台南念大學，每個月生活費為1萬元，但近期無意間看到孩子的記帳內容，發現飲食多以學餐和超商豆漿為主，讓原PO擔心一個月1萬是否不夠應付生活開銷

原PO在內文指出，每個月固定給孩子1萬元生活費，涵蓋吃飯、交通、手機費和日常用品開銷，但若有額外的書籍或特殊支出，都會再提供經費，生活用品、零嘴也可以從家裡帶，但孩子的記帳內容顯示，飲食仍以學餐和超商豆漿為主，讓她不確定是否因省錢而降低飲食品質。原PO表示，知道近年物價上漲，所以想向其他網友請教，1萬元的生活費在台南是否會讓孩子過得太拮据。

貼文一出引來熱議，不少人認為1萬元很足夠，「不包含房租的話超多吧」、「1萬很夠了啊！在台南吃東西便宜，何況如果住宿舍，省掉房租錢」、「我覺得一個人1萬很夠欸」、「不含房租的話基本上ok」。

但也有網友持不同想法，「1萬是夠，學校宿舍2點一線，剛好夠，就是要放棄社交活動，不然就是餓肚子去玩，餓幾次應該也不想去了，當然也不用培養興趣」、「1萬是夠的，但就是不太能去聚餐，休閒娛樂要找不太花錢的」、「單純生活費1萬元餓不死，但也不用想吃得多健康，應該水果也捨不得買」、「只有伙食跟生活用品的話夠，其他都要另外算」。

台南 超商 開銷 宿舍 省錢

延伸閱讀

為省餐費！大胃王一天狂嗑21根香蕉昏倒 醫曝真正死亡風險

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

她見爸媽追AI假醫師頻道「該戳破嗎？」 網：關鍵在內容真假

相關新聞

台南生活每月1萬夠不夠？父母憂孩子省吃儉用 網：餓不死但難享受

近日，有網友在Dcard上發文，提到自家小孩在台南念大學...

前任東西還敢留？妹子脫口1句話現任秒閉嘴 網笑翻：瞬間變啞巴

一名網友在Dcard透露近日吃鼎泰豐時，用餐到一半隔壁坐了一對情侶，男方質問女友為何留著前任的物品，直言非常不尊重自己，沒想到女方脫口「我現在開的那台BMW就是（前任的）」，男方聽了態度急轉表示算了，貼文發布後笑翻一片網友。

【台灣味：花磚】堀込憲二／小磁磚、大歷史──Formosa之美麗磁磚

建築「想要美麗」的基本願望，結合了來自世界各地的建築樣式、生活型態與宗教信仰，發展出繽紛多樣的磁磚圖樣……

【台灣味：花磚】徐嘉彬／從牆角圖騰，看見一座島嶼的日常風景

老屋外牆、廚房、浴室，甚至神明廳與廟埕牆角，到處都是花磚的身影，這些圖騰形塑了獨特的台灣庶民設計語言……

【下雨的日子‧插畫展】黃鼻子、wuwu hsu╱第一次的下雨天

最近的日子一直在下雨，無法去公園跑跳的兒子，看到下班回來的我，興沖沖的一直希望我可以帶他出去，實在拗不過他，只好帶把傘在...

【銀髮心情】珍齡／提前收到的敬老祝福

我八月滿六十五歲，達到「敬老卡」的年齡門檻。誰能料到，在八月未到之前，在遙遠的夏威夷茂宜島，我竟提前收到來自異鄉的溫柔敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。