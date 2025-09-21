台南生活每月1萬夠不夠？父母憂孩子省吃儉用 網：餓不死但難享受

近日，有一名女網友在Dcard上發文，提到自家小孩在台南念大學，每個月生活費為1萬元，但近期無意間看到孩子的記帳內容，發現飲食多以學餐和超商豆漿為主，讓原PO擔心一個月1萬是否不夠應付生活開銷。

原PO在內文指出，每個月固定給孩子1萬元生活費，涵蓋吃飯、交通、手機費和日常用品開銷，但若有額外的書籍或特殊支出，都會再提供經費，生活用品、零嘴也可以從家裡帶，但孩子的記帳內容顯示，飲食仍以學餐和超商豆漿為主，讓她不確定是否因省錢而降低飲食品質。原PO表示，知道近年物價上漲，所以想向其他網友請教，1萬元的生活費在台南是否會讓孩子過得太拮据。

貼文一出引來熱議，不少人認為1萬元很足夠，「不包含房租的話超多吧」、「1萬很夠了啊！在台南吃東西便宜，何況如果住宿舍，省掉房租錢」、「我覺得一個人1萬很夠欸」、「不含房租的話基本上ok」。

但也有網友持不同想法，「1萬是夠，學校宿舍2點一線，剛好夠，就是要放棄社交活動，不然就是餓肚子去玩，餓幾次應該也不想去了，當然也不用培養興趣」、「1萬是夠的，但就是不太能去聚餐，休閒娛樂要找不太花錢的」、「單純生活費1萬元餓不死，但也不用想吃得多健康，應該水果也捨不得買」、「只有伙食跟生活用品的話夠，其他都要另外算」。

