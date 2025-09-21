前任東西還敢留？妹子脫口1句話現任秒閉嘴 網笑翻：瞬間變啞巴

一名網友在Dcard透露近日吃鼎泰豐時，用餐到一半隔壁坐了一對情侶，男方質問女友為何留著前任的物品，直言非常不尊重自己，沒想到女方脫口「我現在開的那台BMW就是（前任的）」，男方聽了態度急轉表示算了，貼文發布後笑翻一片網友。

原PO表示，當時吃鼎泰豐時，隔壁小情侶的氣氛很嚴肅，男生不滿質問「所以妳還有留前男友送的東西？」，女方默認後男友更加理直氣壯罵道，「妳有尊重過我嗎？有現任還留著前任的東西？妳腦子沒事嗎？」

在男友的逼問下，女方無奈脫口，「我現在開的那台BMW就是」，沒想到對方聽了馬上態度大轉變，表示「算了，其實前任也是妳人生的一部分嘛」。對此，原PO也在文中調侃男方，「送BMW的都分手了，不知道那男生要送她什麼才好」。

貼文發布後，許多網友紛紛留言，「你再說一次你前任試試看？那是我親爹，你要叫爸」、「寧可坐在前任送的BMW裡大聲說話，也不要在鼎泰豐低聲下氣」、「要是真丟掉了，那男的又要再問一句『妳腦子沒事吧』」、「哈哈哈哈哈…前任是衣食父母」、「前任送一台BMW，現任就啞巴了」、「我送你離開，給我下車」。

商品推薦