快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

內政部：113年5.3萬對離婚 半數婚齡未達9年

中央社／ 台北20日電
離婚示意圖。圖／AI生成
離婚示意圖。圖／AI生成

內政部今天公布最新統計，去年台灣離婚對數計5.3萬對，其中離婚者婚齡中位數為8.3年，也就是半數婚齡未滿9年；若看長期趨勢，近10年婚齡中位數從民國104年的9.0年下降至去年的8.3年，且婚齡未滿5年者的占比皆超過33%。

根據內政部最新離婚概況統計，去年的離婚對數計5萬3351對，相比112年略增，平均每日離婚對數為145.8對。相同性別終止結婚926對，男性238對、女性688對，以新北市144對、高雄市138對居前2位。

觀察去年離婚結構，婚齡未滿5年者達1萬7942對、占33.6%最多，5年至未滿10年者1萬2577對、占23.6%次之；去年離婚者的婚齡中位數為8.3年，也就是有半數的婚齡未滿9年，相比前年持平。

長期趨勢方面，自104年至113年10年期間，台灣離婚對數呈波動起伏，106年單年5萬4439對最多，110年離婚對數則為4萬7888對最低，去年來到5萬3351對；而去年有偶人口離婚率為千分之10.5，相較10年前增加0.1個千分點。

婚齡結構部分，近10年婚齡未滿5年者的占比皆超過33%，104年至110年占比連續緩增，111年34.3%為首次降低，113年則為33.6%，另30年以上離婚占比呈逐年增加趨勢；婚齡中位數於104年的9.0年、下降至110年8.0年，113年略增至8.3年。

離婚

延伸閱讀

大樓磁磚掉落事故頻傳 監院糾正內政部無系統性規範

想去海邊吹吹風…女子失業、離婚太鬱悶傳訊前夫 警這舉動超暖心

陳喬恩曝曾吵到「提離婚」 被老公Alan反應震撼到...以後不敢了

「痛苦歌王」孫情曝離婚秘辛！忠孝東路13戶房產全送前妻 81歲租屋度日

相關新聞

內政部：113年5.3萬對離婚 半數婚齡未達9年

內政部今天公布最新統計，去年台灣離婚對數計5.3萬對，其中離婚者婚齡中位數為8.3年，也就是半數婚齡未滿9年；若看長期趨...

老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

許多人在感情中最怕遇到「另一半出軌偷吃」，一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【作家的文學紀念冊】張素貞／彭歌嵩齡情繫小說

彭歌（1926-2025）本名姚朋，於2025年7月1日以百歲嵩齡辭世。他福壽雙全，老成凋謝，仍是令人哀傷不捨。彭歌畢生精勤奮進，留予世人龐大豐厚的文學資產。我是後輩，也算是學生，一直跟著梅新喚他老師，沐恩受教良多，他是我永遠的姚老師。

【書評‧心理學】彭樹君／父愛之海中的女兒孤島

推薦書：Maureen Murdock／著 李淑珺／譯《父親的乖女兒》（心靈工坊出版）

【文學遊藝場·第35彈 「30字小說」示範作】白樵／業來

水手服抽屜情書球場笑聲將逝。

朱德庸／here+there=朱德庸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。