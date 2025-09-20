內政部：113年5.3萬對離婚 半數婚齡未達9年

內政部今天公布最新統計，去年台灣離婚對數計5.3萬對，其中離婚者婚齡中位數為8.3年，也就是半數婚齡未滿9年；若看長期趨勢，近10年婚齡中位數從民國104年的9.0年下降至去年的8.3年，且婚齡未滿5年者的占比皆超過33%。

根據內政部最新離婚概況統計，去年的離婚對數計5萬3351對，相比112年略增，平均每日離婚對數為145.8對。相同性別終止結婚926對，男性238對、女性688對，以新北市144對、高雄市138對居前2位。

觀察去年離婚結構，婚齡未滿5年者達1萬7942對、占33.6%最多，5年至未滿10年者1萬2577對、占23.6%次之；去年離婚者的婚齡中位數為8.3年，也就是有半數的婚齡未滿9年，相比前年持平。

長期趨勢方面，自104年至113年10年期間，台灣離婚對數呈波動起伏，106年單年5萬4439對最多，110年離婚對數則為4萬7888對最低，去年來到5萬3351對；而去年有偶人口離婚率為千分之10.5，相較10年前增加0.1個千分點。

婚齡結構部分，近10年婚齡未滿5年者的占比皆超過33%，104年至110年占比連續緩增，111年34.3%為首次降低，113年則為33.6%，另30年以上離婚占比呈逐年增加趨勢；婚齡中位數於104年的9.0年、下降至110年8.0年，113年略增至8.3年。

商品推薦