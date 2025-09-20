快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

聽新聞
0:00 / 0:00

老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。示意圖/Ingimage

許多人在感情中最怕遇到「另一半出軌偷吃」，一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「先生搭訕巨乳網紅的行為」為題，指出自己與前夫在一起15年，因對方偷吃年輕職場同事而離婚，讓她對自己的外貌、身材感到自卑，直到現任老公出現，對她7、8年來無微不至的照顧，才讓她再度進入婚姻，也有了家庭。

這名女網友進一步說明，近期意外發現老公的IG追蹤近800名巨乳小網紅，有人妻、單親媽媽，高矮胖瘦全都有，會私訊她們邀約吃飯，就連在Threads上陌生女性約唱歌、約炮的貼文，他也在底下留言報名。

這名女網友看到後爆氣攤牌，老公辯稱只是「嘴上說說」，但幾天後故態復萌，繼續私訊對方，再刪除對話，讓她坦言，雖然自己經濟獨立、離婚也能過生活，但兩人已有兩個孩子，未來的一切都要從長計議，擔心「把老公越推越遠」，因此詢問「這段婚姻是否還有機會破鏡重圓？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「看看沒什麼，發私訊嚴重踩線了」、「公開的留言可能是嘴炮，私訊的話肯定是有歪心思」、「攤牌一次整個感覺就回不去了啦，建議是離一離」、「沒救了，相信你自己的感覺」、「不帥、不富、不幽默，基本上網紅不會理…」、「男人精蟲衝腦的時候，什麼智障事都做得出來」。

此外，也有部分網友警告老公可能被詐騙，回應「台灣才幾個人？怎麼會有7、800個巨乳網紅？都詐騙啦」、「詐騙大概佔9成」、「妳應該要擔心的是他被詐騙，你們家庭生活費被騙走，說不定還會欠一屁股債」、「與其擔心他外遇，更需要擔心他被那些假約炮真詐騙」。

老公 詐騙 網紅 婚姻 約炮 離婚

延伸閱讀

女兒男友偶爾來壞壞…房間「保險套神秘補貨人」竟是媽！網笑翻：還不想當阿嬤

相見恨晚？他婚後愛上女助理 網批評：只是新鮮感而已

婆婆離世她卻喜極而泣 原因曝光網安慰：妳問心無愧

以為能有童話結局 上海女嫁台灣郎嘆成「奶媽牛馬」：回不去融不入

相關新聞

老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

許多人在感情中最怕遇到「另一半出軌偷吃」，一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【作家的文學紀念冊】張素貞／彭歌嵩齡情繫小說

彭歌（1926-2025）本名姚朋，於2025年7月1日以百歲嵩齡辭世。他福壽雙全，老成凋謝，仍是令人哀傷不捨。彭歌畢生精勤奮進，留予世人龐大豐厚的文學資產。我是後輩，也算是學生，一直跟著梅新喚他老師，沐恩受教良多，他是我永遠的姚老師。

【書評‧心理學】彭樹君／父愛之海中的女兒孤島

推薦書：Maureen Murdock／著 李淑珺／譯《父親的乖女兒》（心靈工坊出版）

【文學遊藝場·第35彈 「30字小說」示範作】白樵／業來

水手服抽屜情書球場笑聲將逝。

朱德庸／here+there=朱德庸

【下雨的日子‧插畫展】Betty est Partout／夏日的粉紅倒影

颱風過境，午後熱對流翻湧，一場突如其來的大雨，傾瀉而下。雷聲驟響，驚動了行人與孩童，街道很快被水波浸染，彷彿夏日例行的序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。