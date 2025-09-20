老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

許多人在感情中最怕遇到「另一半出軌偷吃」，一名女網友分享，近期發現老公的IG追蹤了近800位巨乳小網紅，還會私訊對方邀約吃飯，甚至還在Threads上各種「約唱歌、約炮」的貼文下報名，讓她氣到攤牌，結果對方竟還是繼續邀約。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「先生搭訕巨乳網紅的行為」為題，指出自己與前夫在一起15年，因對方偷吃年輕職場同事而離婚，讓她對自己的外貌、身材感到自卑，直到現任老公出現，對她7、8年來無微不至的照顧，才讓她再度進入婚姻，也有了家庭。

這名女網友進一步說明，近期意外發現老公的IG追蹤近800名巨乳小網紅，有人妻、單親媽媽，高矮胖瘦全都有，會私訊她們邀約吃飯，就連在Threads上陌生女性約唱歌、約炮的貼文，他也在底下留言報名。

這名女網友看到後爆氣攤牌，老公辯稱只是「嘴上說說」，但幾天後故態復萌，繼續私訊對方，再刪除對話，讓她坦言，雖然自己經濟獨立、離婚也能過生活，但兩人已有兩個孩子，未來的一切都要從長計議，擔心「把老公越推越遠」，因此詢問「這段婚姻是否還有機會破鏡重圓？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「看看沒什麼，發私訊嚴重踩線了」、「公開的留言可能是嘴炮，私訊的話肯定是有歪心思」、「攤牌一次整個感覺就回不去了啦，建議是離一離」、「沒救了，相信你自己的感覺」、「不帥、不富、不幽默，基本上網紅不會理…」、「男人精蟲衝腦的時候，什麼智障事都做得出來」。

此外，也有部分網友警告老公可能被詐騙，回應「台灣才幾個人？怎麼會有7、800個巨乳網紅？都詐騙啦」、「詐騙大概佔9成」、「妳應該要擔心的是他被詐騙，你們家庭生活費被騙走，說不定還會欠一屁股債」、「與其擔心他外遇，更需要擔心他被那些假約炮真詐騙」。

