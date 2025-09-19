被婆婆嫌「連煎魚都不會」 她1舉動回擊讓對方秒閉嘴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題示意照。圖／AI生成
婆媳問題示意照。圖／AI生成

婆媳關係一直以來是不少家庭和諧的關鍵，有一名人妻抱怨曾經被婆婆斥責「連煎魚都不會」，甚至還遷怒到她的娘家，讓她氣得叫老公來煎，沒想到連老公也不會，人妻當著婆婆的面迸出一句話，讓對方當場啞口無言。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，曾有次在婆家做菜時，被婆婆嫌「連魚都不會煎」，甚至還把她娘家拖下水，「妳媽都是怎麼教妳的？」讓原PO氣得把老公叫過來，並要他示範怎麼煎魚，沒想到老公也不會，她當場不客氣地在婆婆面前數落他「你媽怎麼教你的？」

原PO表示，只要婆婆叫她做事，她就會轉頭要老公去做，如果不想做或者不會做，原PO就會當著婆婆的面質問「你媽怎麼教你的？自己的媽都不去孝順？」她直言根本沒有什麼婆媳問題，只有婆婆沒教好兒子的問題，「教好別人的兒子再去教別人女兒啦」。

貼文引起熱議，留言一面倒力挺原PO，「讚！就是要這樣，自家小孩叫不動，憑什麼叫別人家的小孩做事」、「這招用下去就萬無一失」、「真的，要將心比心」、「妳是狠角色來著」、「真的，一天到晚捨不得自己兒子做，叫別人女兒做到死，然後在嫌東嫌西」、「遇到這種莫名其妙的問題一定要反擊」、「應該要把這篇給所有的婆婆看看」。

還有過來人分享自身經驗，「我婆婆也是這樣欸！她都問我說我媽媽是不是沒把我教好？」、「我婆婆是一邊煎、一邊諷刺我，跟姪子說不要跟我一樣恰」、「我婆婆問我會不會煎魚，我直接說不會，然後補一句：『不要叫我煎魚，因為學了就要煎，誰要吃煎魚誰去學』」。

婆婆 媳婦

