夫鼾聲震天！妻帶娃分房睡…愛愛靠「這暗號」閨密笑：皇上翻牌了

香港01／ 撰文：田中貴
圖為夫妻性生活示意圖。圖/ingimage
圖為夫妻性生活示意圖。圖/ingimage

許多夫妻有了孩子後，要行房也變得困難。台灣1名人妻在網上發文表示，有了小孩後，丈夫睡覺時打呼聲過大，小孩因而嚇醒，一家人只能分房休息，但夫妻都有生理需要，雙方商量好，便在客房門口放上1個掛牌，如果丈夫有需要，就會翻掛牌，人妻見狀哄完兒子睡覺，就會入去主人房愛愛。她將情年告知閨密，對方聞訊笑言「這不就是皇帝嗎？皇帝翻牌，然後妃子就去寢宮侍寢」。

大量網友同樣笑爆，直指「這個翻牌儀式是專屬於你們的浪漫暗號，讓生活多了一點樂趣」、「我怎麼覺得蠻有趣的，之後生孩子我可以納入考量」、「不一樣的是他只有一張牌能翻 沒有後宮三千佳麗」。

丈夫鼻鼾聲過大　一家人分房睡

原PO在「Dcard討論區」表示，「老公平時睡覺會打呼，又超大聲的」，生了孩子後，大家發現孩子會被嚇醒，所以太太和孩子搬到客房，孩子亦不會吵到丈夫，丈夫發出鼻鼾聲或早起上班時，也不會影響太太和小孩休息。

丈夫翻牌代表想愛愛

但問題是原PO和丈夫都有生理需求，「不在一個床上怎麼通知對方呢？」，他們決定在客房門上放了1個掛牌，如果丈夫有需求就會翻掛牌，太太見狀晚上哄完兒子睡覺，換好衣服前往主人房與丈夫愛愛。

閨密︰皇帝翻牌，妃子就去寢宮侍寢

原PO最近向閨密提及此事，閨密笑言「這不就是皇帝嗎？皇帝翻牌，然後妃子就去寢宮侍寢」，許多網友亦笑指「這樣很有情趣」、「可愛又甜蜜的夫妻」、「好好玩，如果我是老公要去天天翻牌」、「好酷」。

文章授權轉載自《香港01》

打呼 夫妻 後宮甄嬛傳

