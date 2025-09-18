父母要求退休顧老小…2寶媽不捨10萬月薪猶豫 網答案一面倒：絕對後悔

一名48歲女性在臉書社團「匿名2公社」發文分享人生困境，引發網友熱烈討論。她表示自己月薪10萬，先生也是月薪10萬，共同育有兩名年僅5歲的孩子，存款1000萬元，住在台北市一間22坪無貸款老公寓。近期因居住環境狹窄，正考慮換房，但卻遭到父母要求退休，專心照顧小孩及陪伴父母。

她坦言，雖然父母身體尚能自理，未來可請長照或外籍看護協助，但父母認為她不缺錢，應該放下工作專心家庭。然而，她面臨兩難，既捨不得現在的工作，也擔心未來孩子教育及房屋升級所需的龐大支出。

貼文曝光後，網友紛紛留言建議她不要退休：「千萬不要這麼早退休」、「以後小孩支出會增加很多，現在退休80%會後悔」、「趁年輕能賺錢就賺錢，未雨綢繆是必需的」、「請幫傭或外籍看護，不要讓自己陷入困境」。

也有網友指出，能擁有月薪10萬的工作代表能力出色，不應輕易放棄：「48歲別退休，好好溝通，不要被情緒勒索」、「妳猶豫一定有原因，好好思考，不要做會後悔的決定」。

